Knapper Sieg in Mönchengladbach Kane-Elfer lässt Bayern München aufatmen Stand: 13.01.2025 00:00 Uhr

Zum Start ins neue Jahr nahm Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach einen langen Anlauf. Harry Kane brach beim Auswärtssieg schließlich den Bann. Mit seinem Elfmetertreffer (68.) besorgte der Torjäger den 1:0 (0:0)-Sieg bei den "Fohlen".

Damit hält Bayern München an der Tabellenspitze seinen Vorsprung von vier Punkten auf Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen. " Es war wie erwartet nicht einfach ", gab Bayern-Trainer Vincent Kompany zu. Mönchengladbach, das in der Partie nicht einen Schuss auf das Tor hinbekam, musste sich nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage im Dezember wieder geschlagen geben und rutschte auf einen zweistelligen Tabellenplatz ab.

" An einigen Stellen hätten wir vielleicht mutiger sein müssen ", gab Borussias Rocco Reitz nach der Partie am Sportschau-Mikrofon zu und meinte dennoch: " Einige positive Dinge gegen den Ball können wir, denke ich, mitnehmen. "

Beste Chancen reichen Bayern zunächst nicht

Der Tabellenführer aus München kontrollierte die Begegnung von Beginn an. In der Anfangsviertelstunde hatte der FC Bayern über 80 Prozent Ballbesitz, beschwor Richtung Tor aber nicht wirklich Gefahr herauf. Das dauerte bis zur 19. Minute, als der sehr umtriebige Thomas Müller an der Außenlinie mit einem cleveren Tackling den Ball eroberte und nach innen flankte. Dort sprang er Leon Goretzka vor die Füße, der aber aus sieben Metern knapp vorbeizielte.

Wenig später hatte Müller (23.) dann die Möglichkeit zur Führung selbst auf dem Fuß. Doch Borussia-Torwart Nicholas verhinderte mit einer Weltklasse-Parade gegen Müllers Schuss aus kürzester Distanz und energischem Nachfassen den Rückstand. Gladbach kämpfte beherzt um die Null und sorgte bis zur Pause nur noch einmal selbst für Aufregung vor dem eigenen Tor, als Rocco Reitz bei einem Befreiungsschlag von Julian Weigl aus dem Strafraum heraus die Hände schützend vor das Gesicht riss und den Ball damit ablenkte.

Doch Schiedsrichter Felix Zwayer verschonte trotz energischer Bayern-Proteste die Gladbacher mit einem Elfmeter. So ging es mit 8:0 Torschüssen für die Bayern - aber mit einem 0:0 in die Pause. Und in der realtaktischen Aufstellung standen auch alle Spieler außer Bayern-Schlussmann Manuel Neuer - der sich in der ersten Halbzeit auf der Heatmap aber auch hauptsächlich in der Mitte der eigenen Hälfte statt im eigenen Tor aufgehalten hatte - in der Borussen-Hälfte.

Gladbachs Kleindienst köpft drüber

Mit Beginn der zweiten Halbzeit taute Mönchengladbach bei unwirtlichen Bedingungen dann aber mehr auf. Der erste Torschussversuch überhaupt hätte auch die Führung einbringen können, doch Tim Kleindienst verschätzte sich beim Kopfball-Timing und setzte bei einem freien Versuch aus fünf Metern den Ball über den Kasten.

Die Partie wurde offener und Gladbach etwas selbstbewusster, bis dann doch der Nackenschlag kam, als sich Michael Olise im Strafraum gegen zwei Mann durchsetzte und Lukas Ullrich den Münchener beim Klärungsversuch am Bein traf. Elfmeter. Die Chance ließ sich Kane nicht entgehen und verwandelte mit seinem ersten Torschuss der Partie sicher unten rechts zur Münchener Führung.

Bayerns Leroy Sané und Serge Gnabry verpassen Vorentscheidung

Kurz darauf hätte Leroy Sané (71.). für die Entscheidung sorgen könnte, doch das Geburtstagskind verfehlte mit einem Schuss aus 17 Metern das leere Tor und wurde nach einem insgesamt durchwachsenen Auftritt danach ausgewechselt. Für den jetzt 29-Jährigen kam Serge Gnabry, der kurz darauf aber ebenfalls nach einem feinen Zuspiel von Kingsley Coman von halblinks im Strafraum am langen Pfosten vorbeizielte (79.).

So blieb die Münchener Führung dünn, sodass Kleindiensts nächster Kopfball im Anschluss an eine Ecke den Ausgleich hätte bedeuten können. Doch der Nationalspieler setzte auch diesen Versuch drüber. Da die Münchener auch in den Schlussminuten beste Konterchancen ausließen, fiel der Sieg knapp aus, war aber hoch verdient, sodass die Münchener entspannt in die englische Woche gehen können.

Gladbach in Wolfsburg, Bayern gegen Hoffenheim

Dort empfangen sie am Mittwoch (15.01.2025, 20.30 Uhr) die TSG 1899 Hoffenheim. Die Gladbacher müssen am Dienstagabend zum VfL Wolfsburg (20.30 Uhr).