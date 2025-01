48. Plötzlich bietet sich den Gästen mal etwas Platz. Michael Olise steckt den Ball in den Sechzehner durch. Konrad Laimer möchte mit der Hacke den Doppelpass spielen. Das aber funktioniert nicht. Somit ist die im Ansatz gute Gelegenheit vertan.

46. Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Noch sind keine Tore gefallen im Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Aus Sicht der Hausherren bestand auch nicht einmal die theoretische Möglichkeit eines Treffers, denn zu einer Abschlusshandlung des VfL kam es noch nicht. Die Fohlenelf verzeichnete zwei Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner, sieben Pässe ins Angriffsdrittel, fand offensiv also quasi gar nicht statt. Es spielten bislang ausnahmslos die Gäste, die eklatant mehr vom Spiel hatten, in allen Statistiken die Nase vorn hatten und vor allem auch zweikampfstärker waren. Zwei richtig gute Torchancen hat es für den Rekordmeister gegeben. Was sich den Männern von Vincent Kompany anlasten ließe, das wäre die fehlende Effizienz. Doch man wird es weiter geduldig versuchen. Und die Hoffnung der heimischen Fans im ausverkauften Borussia-Park besteht darin, dass auch die Rheinländer irgendwann mal den Mut zur Offensive aufbringen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

43. Nun findet Sané mal eine Lücke, marschiert links in den Sechzehner. Der Winkel wird spitz, das Geburtstagskind scheut den Torabschluss, sucht stattdessen den Pass zu Harry Kane. Dieses Zuspiel kommt nicht beim Stürmerstar an.

42. Dann segelt eine Flanke von Michael Olise am Torraum auf den Schädel von Thomas Müller. Dessen Kopfball unter Bedrängnis fliegt weit übers Tor. Zudem wird ein Offensivfoul von Leroy Sané geahndet.

40. Weiterhin spielt nur der FC Bayern, muss aber eine Menge Geduld beweisen. Doch der Bundesligatabellenführer kennt diese Situationen zur Genüge und setzt darauf, dass es irgendwann mal Lücken in der gegnerischen Abwehr geben wird.

37. Kein Strafstoß! Sicherlich schauen die VAR-Kollegen Bastian Dankert und Felix-Benjamin Schwermer bereits drauf. Bastian Dankert ist dann aber nicht bereit, den Strafstoß zu geben, obwohl die Hände klar getroffen wurden. Allerdings war die Distanz recht kurz. Zudem kam der Ball vom Mitspieler. Deshalb gibt es den Elfmeter nicht.

36. Die Gäste fordern Handelfmeter! Von der rechten Seite flankt Thomas Müller. Im Zentrum behindern sich zwei Spieler des FC Bayern. So kommt der Schuss von Leroy Sané nicht durch. Joshua Kimmich reklamiert ein Handspiel von Rocco Reitz, der beide Hände bei dem Befreiungsschlag von Julian Weigl sehr weit oben hat.

34. So viel bieten die Gladbacher ja nicht an, arbeiten hinten sehr konzentriert, defensiv gilt das für alle Mannschaftsteile. Da wird kein Raum hergeschenkt. Entsprechend dick ist das Brett, welches der Rekordmeister zu bohren hat.

32. Es hat schon Mannschaften gegeben, die haben mit dem ersten Torschuss getroffen - beispielsweise am Nachmittag in Heidenheim. Die Hoffnung brauchen die Borussen trotz ihrer optischen Unterlegenheit nicht aufgeben. Schließlich brennen die Münchener hier auch kein Chancenfeuerwerk ab.

29. Infolge einer Ecke von Joshua Kimmich fliegt der Ball nochmals in den Sechzehner. Links am Torraum nimmt Harry Kane das Spielgerat an, verzieht dann den Linksschuss. Doch ohnehin ist da der Unterarm im Spiel. Das bleibt den Unparteiischen nicht verborgen.

27. Das zwischenzeitlich ganz leicht aufblühende Pflänzchen von angedeutetem Bemühen der Fohlen ist längst längst verkümmert. Gerade wirken die Gäste wieder sehr dominant.

25. Nach wie vor ist der FC Bayern klar überlegen. Das bestätigen auch die Zahlen: 6:0 Torschüsse, fast 80 Prozent Ballbesitz. Und selbst in den Zweikämpfen haben die Münchener deutlich die Nase vorn.

23. Großchance für Müller! Zunächst verlagert Thomas Müller den Angriff nach rechts und schleicht dann mittig in den Sechzehner. Der Pass von Joshua Kimmich gleitet wie das heiße Messer durch die Butter. Durch die Gladbacher Abwehrspieler hindurch kommt das Ding bei Müller an, der fünf Meter vor dem Tor den Fuß hinhält, aber an Moritz Nicolas scheitert. Gladbachs Keeper glänzt zunächst mit der Fußabwehr und hat den Ball im Nachfassen sicher.

21. Erstmals greifen die Gastgeber zielgerichtet an. Tim Kleindienst taucht rechts im Sechzehner auf, passt in die Mitte. Dort regelt das Joshua Kimmich clever, lässt den Ball mit der Brust zu seinem Torhüter prallen.

19. Mit einem starken Einsatz und einem Tackling gegen Philipp Sander holt sich Thomas Müller auf dem linken Flügel den Ball. Seine Flanke kommt dann zwar nicht direkt an, die Kugel aber springt zu Leon Goretzka, der einen Gegenspieler vor sich hat, einen Haken schlägt und den Linksschuss aus etwa sechs, sieben Metern links an der Kiste vorbeisetzt.

17. Selbst von solch einer Torszene sind die Hausherren noch sehr weit entfernt. Nach wie vor haben die Rheinländer keine Ballaktion im gegnerischen Strafraum zustande gebracht. Überhaupt hat es erst einen Pass ins Angriffsdrittel gegeben. Der FC Bayern st1ht da bei 19.

15. Über rechts schafft es der Tabellenführer in die Box. Michael Olise schickt Konrad Laimer dort hinein. Dieser leistet direkt weiter zu Thomas Müller. Das Zuspiel gelingt nicht genau genug. Im Fallen bringt der 34-Jährige nicht genug Druck in seinen Abschluss.

13. Gladbach bekommt gerade ein paar Spielanteile, kommt damit aber nicht spürbar voran. Zumindest ist der Rekordmeister jetzt nicht mehr pausenlos am Ball. Für Außenseiter können auch kleine Fortschritte sehr wertvoll sein.

11. Jetzt läuft der Ball gut bei den Gästen. Die Passgenauigkeit hilft dabei. So schafft man es in den Strafraum. Dort sucht Michael Olise mit dem linken Fuß den Abschluss, trifft den Ball aber nicht sauber. Die Statistiker haben Erbarmen und notieren den zweiten Torschuss dieser Partie.

10. Weiterhin spielt nur der FC Bayern. Die Ballbesitzwerte bewegen sich bei deutlich über 80 Prozent. Bislang ist das eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Die Fohlenelf möchte erst einmal hinten gut stehen, wird sicherlich irgendwann auch etwas nach vorn unternehmen.

8. Um die zweite Ecke dieser Begegnung kümmert sich Michael Olise, bringt die Kugel von der rechten Seite mit dem linken Fuß herein. Eric Dier verlängert per Kopf, verfehlt damit aber das Ziel.

6. Über einen Freistoß von Joshua Kimmich, den Gladbachs Tim Kleindienst per Kopf klärt, gelangen die Gäste zum ersten Eckball dieser Partie. Dieser allerdings bringt im Anschluss nichts ein. Dennoch setzen sich die Münchener allmählich tief in der gegnerischen Hälfte fest.

4. Apropos Leroy Sané! Der Offensivspieler des FC Bayern, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, feiert heute seinen 29. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

3. Gegen die kompakt stehenden Borussen versucht Leroy Sané, mit einem Antritt etwas zu bewegen. So gelangt der Rekordmeister fast in den Sechzehner. Noch reißt aber keine entscheidende Lücke auf.

2. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bemühen sich die Gäste erwartungsgemäß um den Ball, streben Kontrolle an. Den Weg nach vorn findet man dabei aber noch nicht so richtig.

1. Spielbeginn

Während der vergangenen Spielzeit gingen übrigens beide Partien an die Münchener – die in Mönchengladbach mit 2:1. Doch schon das letzte Heimspiel davor entschied die Borussia im Februar 2023 mit 3:2 für sich.

München fing sich die einzige Pleite in der Bundesliga beim letzten Gastspiel Mitte Dezember in Mainz ein (1:2). Darauf reagierte der Rekordmeister kurz vor Weihnachten mit einem 5:1 zu Hause gegen Leipzig. Den letzten Auswärtssieg gab es vier Tage vor der Mainz-Pleite in der Königsklasse gegen Donezk (auf Schalke). In der Bundesliga errang man den letzten Dreier auf Reisen im November in Augsburg (3:0). Im einzigen Testspiel der kurzen Wintervorbereitung gewann der FC Bayern am Montag in Salzburg klar mit 6:0. Die Borussen spielten am vergangenen Sonntag daheim gegen Nijmegen 2:2.

In den letzten drei Pflichtspielen des vergangenen Jahres waren die Gladbacher ungeschlagen, feierten Siege gegen Kiel (4:1), bei der TSG Hoffenheim (2:1) und spielten zu Hause gegen Dortmund 1:1. Die letzte Niederlage setzte es Ende November in Freiburg (1:3). Daheim patzten die Rheinländer einzig zu Saisonbeginn gegen Leverkusen (2:3) und Stuttgart (1:3). Seither ist der VfL im Borussia-Park beinahe vier Monate bzw. sechs Partien unbezwungen.

Darüber hinaus steht der Rekordmeister in vielerlei Hinsicht verdientermaßen auf dem Platz an der Sonne. Meiste Saisonsiege (elf), nur eine Niederlage, meiste Tore (47), wenigste Gegentreffer (13), vor diesem Spieltag beste Auswärtsmannschaft mit 25:9 Toren in der Fremde – die Münchener dürfen als das Maß der Dinge angesehen werden. Die Borussia hält als immerhin viertbeste Heimmannschaft dagegen, stellt mit 20 Gegentoren die drittbeste Defensive der Liga.

Mit dieser Begegnung bewegen wir uns in der oberen Tabellenhälfte. Der vor diesem Spieltag Achte hat den Spitzenreiter zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen zwölf Punkte. Während die Fohlen direkten Kontakt zu den Europapokalplätzen haben, also ernsthaft im Kampf ums internationale Geschäft mitmischen dürfen, hat der FC Bayern durch den Leverkusener 3:2-Sieg gestern in Dortmund etwas Druck bekommen. Die Werkself liegt nur noch einen Zähler zurück.

Im Vergleich zur letzten Pflichtspiel des vergangenen Jahres, einem 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim nimmt Gerardo Seoane einen Wechsel vor. Anstelle des angeschlagenen Franck Honorat rückt Rocco Reitz in die Gladbacher Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es drei Wochen nach dem 5:1 daheim gegen Leipzig drei Veränderungen. Torwart Daniel Peretz fällt mit einer Nierenquetschung aus, doch ohnehin sollte Manuel Neuer nach auskuriertem Rippenruck zwischen die Pfosten zurückkehren. Ferner können Dayot Upamecano (Gelbsperre) und Jamal Musiala (Grippe) nicht mitwirken. Dafür beordert Vincent Kompany heute Eric Dier und Thomas Müller von Beginn an auf den Platz.