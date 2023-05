32. Bundesliga-Spieltag BVB und Bayern - Titelrennen elektrisiert die Liga Stand: 11.05.2023 18:05 Uhr

Die Bayern legen am Samstag vor, der BVB muss nachziehen. Dem Start am Freitagabend blickt halb Berlin verängstigt entgegen. Alles Wichtige zum 32. Bundesliga-Spieltag.

1. FC Köln - Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr)

Hoffen und Zittern in Berlin: Hertha BSC droht der Abstieg. Das Team von Trainer Pal Dardai braucht im Endspurt der Liga wahrscheinlich drei Siege, um realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

Die Aufgabe beim 1. FC Köln ist schwer - der FC verfügt über enorme Kampfkraft und lässt sich nicht unterkriegen (Ab 20.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). Aber vielleicht hatten die Kölner ja schon vergangene Woche - beim 2:1-Sieg im Nachbarschaftsduell mit Bayer Leverkusen - ihren Saison-Höhepunkt und lassen es jetzt etwas ruhiger angehen.

Aber was nützen den Berlinern alle sportlichen Attribute, wenn sie die Lizenz zur Bundesliga aus finanziellen Gründen nicht erteilt bekommen? Auch diese Frage stellt sich derzeit in der Hauptstadt ganz massiv.

Rein sportlich und statistisch spricht nicht vieles für die Berliner: Mit nur fünf Punkten aus 15 Spielen stehen die Hauptstädter auf dem letzten Platz der Auswärtstabelle - seit dem einzigen Auswärtssieg Anfang September in Augsburg (2:0) sind zwölf sieglose Gastspiele vergangen (Remis in Mainz und Freiburg plus zehn Niederlagen).

VfL Bochum - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Abstiegskampf heißt es auch am Samstagnachmittag - zumindest im Ruhrgebiet. Der VfL Bochum steckt noch mittendrin im Bundesliga-Existenzkampf. Die Leistungen der Bochumer sind dabei eine echte Wundertüte. Mal raffen sie sich auf und knacken mit ihren kämpferischen Tugenden Top-Teams (Frankfurt, Leipzig, Dortmund usw.), dann wieder liefern sie mitten in der wichtigsten Phase der Spielzeit blutleere Auftritte wie beim 0:2 gegen Schalke oder beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart vor heimischem Publikum.

Wo ist sie hin, die Stärke vor eigenem Anhang? Bochum hatte die ersten fünf Heimspiele unter der Regie von Thomas Letsch gewonnen, in den folgenden sechs Bundesliga-Heimspielen gelang dann nur noch ein Sieg. Nun dürften die letzten beiden Heimpartien dieser Saison über Abstieg oder Klassenerhalt entscheiden - am letzten Spieltag ist Leverkusen zu Gast in Bochum.

video Konkurrenz auf der Anzeigetafel VfL-Trainer Letsch - "Wir müssen uns auf uns konzentrieren" Der VfL Bochum trifft im Abstiegskampf auf den FC Augsburg. Trainer Thomas Letsch berät noch, ob Ergebnisse der gleichzeitig spielenden Konkurrenten im Stadion angezeigt werden. mehr

Der FCA rangiert aktuell komfortabel vor einem Abstiegsrang, ist so gut wie gesichert. Das Team hat sechs Punkte Vorsprung auf Bochum und kann diesen mit einem Sieg im direkten Duell auf uneinholbare neun Punkte ausbauen (Ab 15.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). Auch die Hertha könnte Augsburg dann nicht mehr einholen, der direkte Abstieg wäre abgewendet. Kurz und gut: Gewinnt Augsburg in Bochum, wäre das praktisch der Klassenerhalt.

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach einer kleinen Ergebnisdelle - mit nur einem Punkt aus drei Spielen - feierte Hoffenheim am 31. Spieltag mit dem 3:1-Heimerfolg gegen Frankfurt einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf und baute den Abstand auf die Abstiegsränge auf vier Punkte aus. Die TSG kann am 32. Spieltag den Klassenerhalt vorzeitig klar machen: Voraussetzung ist ein eigener Sieg in Wolfsburg (Ab 15.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de).

Ganz anders die Lage in Niedersachsen: Der VfL träumt noch vom internationalen Geschäft. Trotz der deutlichen 0:6-Niederlage in Dortmund könnte Wolfsburg nach dem enttäuschenden zwölften Rang in der vergangenen Saison im Jahr 2023 wieder in einen Europacup einziehen. Platz sechs wird aller Voraussicht nach für die Europa League reichen, wenn Leipzig den DFB-Pokal gewinnt. In diesem Fall würde der Siebte, aktuell Wolfsburg, in die Playoffs zur Conference League einziehen.

Starkes Comeback: In Leipzig feierte Hoffenheims Grischa Prömel nach knapp sechsmonatiger Verletzungspause als Joker sein Comeback, am 31. Spieltag gegen Frankfurt stand der laufstarke Mittelfeldspieler in der Startelf und musste gleich über die vollen 90 Minuten helfen, den Sieg in Unterzahl über die Zeit zu bringen. Prömel war unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick laufstärkster (12,1 km) und zweikampffreudigster (33 Duelle) Spieler auf dem Feld.

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Der 1. FSV Mainz 05 ist ohne Frage ein interessanter Klub - und der Weg hinauf in den vergangenen Wochen in Tabellen-Sphären, die dem Team von Trainer Bo Svensson echte Europa-Chancen einräumen, ist aller Ehren wert. Aber Eintracht Frankfurt ist natürlich von den Schlagzeilen her im Moment eines der Teams der Stunde.

Wohin führt der Weg der Eintracht, die in den vergangenen Wochen in der Liga teils - zumindest von der Einstellung der Spieler her - katastrophale Leistungen gezeigt hat? In der Liga hat die Mannschaft - trotz aller Pleiten in den vergangenen Wochen - immer noch die Chance, auf einen der begehrten Europa-Plätze zu springen. Und im Pokal-Endspiel steht die Eintracht auch noch. Und das alles mit einem Trainer, dessen Abschied zum Saisonende nun auch offiziell ist.

Rein von den Fakten und Zahlen ist klar: Mainz liegt aktuell zwei Punkte vor der Eintracht, könnte den Nachbarn mit einem Sieg entscheidend hinter sich lassen. Gewinnt Frankfurt, sind die Hessen ihrerseits wieder am Gegner vorbeigezogen (Ab 15.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de).

FC Bayern München - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Showdown in der Münchner Arena: Können die Bayern im Fernduell mit dem BVB wieder vorlegen? Können sie - trotz ihrer Probleme im Spiel nach vorn - den zuletzt kämpferisch so starken Gegner aus dem Ruhrgebiet bezwingen? (Ab 15.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de)

Es ist natürlich unstrittig, dass der FC Bayern von den Einzelspielern her über viel mehr Talent und Vermögen verfügt als die Schalker. Aber es geht im Saisonfinale ganz viel über den Faktor Mentalität. Und da scheinen die Schalker ihrem Gegner gerade ein ganzes Stück voraus.

Trotz aller Probleme könnte es aber reichen, was die Bayern derzeit zeigen. In den sechs Bundesliga-Spielen unter Thomas Tuchel holten sie immerhin 13 Punkte (vier Siege, ein Remis, eine Niederlage). Nach den beiden jüngsten (Zitter-)Siegen gegen Hertha (2:0) und Bremen (2:1) hat der neue Bayern-Coach nun einen besseren Punkteschnitt (2,2) als Julian Nagelsmann in dieser Saison (2,1) - dabei gab es unter Tuchel im Schnitt deutlich weniger Tore und etwas mehr Gegentore.

Schalke hat drei der vergangenen vier Spiele gewonnen und steht dank des ultraspäten 3:2-Sieges am jüngsten Spieltag in Mainz (verwandelter Strafstoß in der zwölften Minute der Nachspielzeit) erstmals seit dem achten Spieltag, also erstmals seit über sieben Monaten, nicht mehr auf einem der letzten drei Plätze. Die "Königsblauen" haben den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand, das Restprogramm hat es aber in sich: Es geht noch zu den Bayern und nach Leipzig und zu Hause gegen Frankfurt.

Union Berlin - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg spielen eine fantastische Saison, beiden Teams winkt die erstmalige Champions-League-Teilnahme. Die Berliner sind aktuell als Vierter dank der besseren Tordifferenz in der Pole-Position gegenüber den punktgleichen Freiburgern.

Beide zehren vor allem von ihrer extrem disziplinierten Spielweise - die Trainer Urs Fischer und Christian Streich schaffen es Woche für Woche, ihre Spieler mental perfekt auf die nächste Aufgabe einzunorden.

Die Fakten untermauern das: Union Berlin stellt mit 32 Gegentoren die beste Defensive in dieser Bundesliga-Saison, Freiburgs 38 Gegentreffer bedeuten den vierten Platz. Beide Vereine blieben in dieser Saison zwölfmal ohne Gegentor - zusammen mit dem VfL Wolfsburg ist das der Bestwert. Diese gute Bilanz haben beide Mannschaften auch ihren Keepern zu verdanken: Frederik Rönnow und Mark Flekken weisen 2022/23 die beste Torhüter-Effizienz auf: Der Freiburger liegt bei einem Wert von +8,1, der Unioner sogar bei +9,3.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

Je nachdem, wie der FC Bayern ein paar Stunden zuvor gegen Schalke abgeschnitten hat, stellt sich die Aufgabe für den BVB dar: Müsste man mit einem Sieg gegen den Namensvetter den Rückstand auf die Münchener wieder verkürzen oder könnte man mit einem Dreier vielleicht sogar selbst wieder an die Tabellenspitze springen? (Ab 18.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de).

Zuletzt hat der BVB im eigenen Stadion extremst überzeugt, Eintracht Frankfurt (4:0) und der VfL Wolfsburg (6:0) wurden quasi aus dem Stadion geschossen. Die Angriffsmaschinerie läuft: Malen, Haller, Brandt und Adeyemi spielen sich teilweise in einen Rausch. Umso ärgerlicher, dass die Dortmunder beim VfL Bochum (1:1) Federn ließen, ihre tolle Ausgangsposition damals als Tabellenführer leichtfertig aus der Hand gaben.

Beim Gegner aus Mönchengladbach wird man heilfroh sein, wenn die durchwachsene Saison endlich vorbei ist. Für die Gladbacher geht nichts mehr - weder nach oben noch nach unten. Und so belanglos waren teils auch die Auftritte der Mannschaft von Trainer Daniel Farke. Der redet das Geschehen am Niederrhein immer noch schön - was kaum ein Außenstehender noch nachvollziehen kann. Aber die Gladbacher machen auch immer mal wieder ihre Punkte, wenn man es kaum von ihnen erwartet - auch jetzt wieder in Dortmund?

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Déjà-vu für den VfB Stuttgart: Genau wie im vergangenen Jahr hat der gefühlte Gigant aus der Schwabenmetropole nach 31 Spieltagen 28 Punkte auf dem Konto. Genau wie damals steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Heoneß auf dem Relegationsplatz. Einziger Unterschied: Seinerzeit hatte man zwei Zähler Vorsprung auf den 17.. Heute ist man punktgleich mit dem VfL Bochum, der diesen Rang belegt.

Der VfB hat sich unter dem neuen Coach stabilisiert, man robbt sich Punkt für Punkt ans rettende Ufer. Am Sonntag aber bekommt es das Team mit einem enorm gefährlichen Gegner zu tun: Bayer Leverkusen schwimmt - trotz der jüngsten 1:2-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Köln - auf einer Erfolgswelle (Ab 15.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de).

Die Statistik spricht für Bayer: Leverkusen ist in der Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen (drei Siege, drei Remis); vor über drei Monaten gab es in Augsburg die bisher letzte Niederlage auf fremdem Platz (0:1 am 3. Februar). Die Werkself verlor in dieser Bundesliga-Saison auswärts sogar seltener (fünfmal) als in der heimischen BayArena (sechsmal). In den jüngsten drei Bundesliga-Auswärtsspielen kassierten die Rheinländer kein einziges Gegentor.

RB Leipzig - Werder Bremen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Bekommt RB Leipzig gerade noch rechtzeitig vor Saison-Ultimo die Kurve? RB gewann vier der vergangenen fünf Bundesliga-Spiele und kletterte durch den 1:0-Erfolg am vergangenen Spieltag in Freiburg und dank der gleichzeitigen Niederlage von Union Berlin von Platz fünf auf drei. Die Sachsen sind damit wieder auf Champions-League-Kurs und stehen zudem im DFB-Pokal-Finale. Eine lange als verkorkst geltende Saison könnte auf den letzten Drücker noch gerettet werden.

Bei Gegner Bremen (Ab 17.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) scheint ein wenig die Luft raus zu sein aus der Spielzeit. Werder gewann nur eines der vergangenen neun Bundesliga-Spiele (in Runde 29 bei Schlusslicht Hertha BSC mit 4:2), dürfte angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf die Plätze 16 und 17 aber nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten, was man übrigens die ganze Saison nicht war.

Interessant: Niclas Füllkrug führt mit 16 Treffern immer noch die Torschützenliste der Bundesliga an, obwohl er die vergangenen vier Partien verletzungsbedingt verpasste.

Sein Sturmpartner Marvin Ducksch führt mit neun Treffern nicht nur die Torschützenliste der Rückrunde an, sondern ist in der laufenden Bundesliga-Saison auch der erfolgreichste Auswärtstorjäger: Acht seiner zwölf Treffer gelangen ihm in der Fremde.