Premier League Chelsea erhält Chance auf die Europa League Stand: 15.05.2024 23:30 Uhr

Chelsea hat seine Siegesserie im Nachholspiel in Brighton fortgesetzt und die Chance auf die Teilnahme an der Europa League aufrecht erhalten. Manchester United verabschiedete sich im letzten Heimspiel der Saison mit einem 3:2-Erfolg gegen Newcastle.

Der FC Chelsea holte am Mittwochabend (15.05.2024) im Nachholspiel einen wichtigen 2:1-Erfolg bei Brighton and Hove Albion und kletterte nach dem vierten Sieg in Folge auf den sechsten Platz. Die "Blues" profitierten dabei von der 2:3-Niederlage von Newcastle United im Old Trafford bei Manchester United.

Shootingstar Cole Palmer (34.) und der frühere Leipziger Christopher Nkunku (64.) trafen für die Londoner. Brighton um den deutschen EM-Teilnehmer Pascal Groß lieferte Chelsea einen harten Kampf, kam durch Danny Welbeck aber nur noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit (90.+7). In der Schlussphase sah Chelseas Reece James wegen Nachtretens die Rote Karte (88.).

Tottenham jetzt in Schlagdistanz

Platz sechs würde immerhin zur Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League berechtigen. Chelsea hat aber noch die Chance auf den Sprung in die Europa League: Der Tabellenfünfte Tottenham liegt vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor den "Blues", die wiederum das bessere Torverhältnis haben.

Den Spurs reicht am Sonntag für die Sicherung des wichtigen fünften Ranges ein Punkt - sie spielen zum Abschluss beim abgeschlagenen Schlusslicht Sheffield United.

United zieht mit Newcastle gleich

Manchester United verabschiedete sich im letzten Heimspiel der Saison mit einem 3:2-Sieg gegen Newcastle von den Fans im Old Trafford. United zog durch den Erfolg nach Punkten mit dem Siebten aus Newcastle gleich, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis.

Der direkte Weg in einen europäischen Wettbewerb führt für United über das Finale im FA Cup gegen den Stadtrivalen City, im Falle eines Pokalsiegs wären sie für die Europa League qualifiziert.