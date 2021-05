Schaaf gegen Funkel - Pointe eines verrückten Trainerjahres

Das ist doch mal eine nette Pointe. Am letzten Spieltag streiten Friedhelm Funkel und Thomas Schaaf um den Klassenerhalt. Beide galten als Rentner, jedenfalls bezogen auf den Beruf des Fußballlehrers in der Bundesliga. Aber diese Saison hält nahezu alles parat an Geschichten, die sich um Trainer drehen.

Derzeit in den Trends: Schaaf, der Florian Kohfeldt ablöst, bleibt mit Werder Bremen auf dem 16. Tabellenplatz und spielt in der Relegation gegen den Hamburger SV mit Horst Hrubesch.

Geduld? Eine Momentaufnahme

Vor ein paar Jahren zeichnete sich mal ein Trend ab, dass Vereine geduldiger sind mit ihren ja doch sehr wichtigen Angestellten. Es war, wie heißt es im Fußball so schön, eine Momentaufnahme.