Dienstag, 19. Januar, 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen

Über den Bremer Trainer Florian Kohfeldt hat man oft gelesen, er sei ein Liebhaber des ansehnlichen Fußballs. Zuletzt aber konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Idealist Kohfeldt den Pragmatiker in sich entdeckt hat. Vor einigen Tagen spielte Bremen gegen Augsburg, Spaß hat das Zuschauen eher nicht gemacht. Werder-Fans beobachten das seit Monaten.

Hat den Pragmatiker in sich entdeckt: Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt

"Werder und der FC Augsburg spielten Fußball wie von einem anderen Stern, allerdings einem unbewohnbaren mit lebensfeindlichen Bedingungen, schwefelhaltiger Atmosphäre und so" , schrieb die "Süddeutsche Zeitung". Gewonnen hat Bremen trotzdem, 2:0. Der Trainer Kohfeldt sagte: "Nicht schön, aber clever und verdient."

Das war am Samstag, und weil gerade englische Woche ist, spielt Bremen drei Tage später schon wieder, diesmal gegen die Gladbacher. Dort heißt der Trainer Marco Rose, und seiner Mannschaft hat man schon lieber beim Fußballspielen zugeschaut. Rose und Kohfeldt kennen sich übrigens gut, sie haben einst zusammen den Trainerschein gemacht. Natürlich ist der Trainer Rose deshalb auch gefragt worden, was er denn über die Pragmatikerwerdung des Kollegen Kohfeldt denke. Rose sagte, Werder beschränke sich gerade auf " auf das, was sie haben und was sie können." Gladbach wird eher einen anderen Ansatz wählen, für Fußballfans in Deutschland wäre das eine gute Nachricht, auch dem Schwefelgehalt in der Atmosphäre würde das guttun.

Dienstag, 19. Januar, 20.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund

Es könnte alles so schön sein, wäre nur die Realität eine andere. Leverkusen gegen Dortmund, das klingt ja nicht nur nach Spitzenspiel, das ist auch eins. Leverkusen, 29 Punkte, Tabellendritter, empfängt die punktgleichen Dortmunder, einen Platz dahinter platziert. Und doch lief es zuletzt gar nicht mal so gut: Leverkusen hat von den jüngsten vier Spielen nur eins gewonnen, Dortmund nur remis gegen den Vorletzten Mainz gespielt. Der Rückstand auf die Bayern, die zuletzt auch nicht unbedingt meisterlich gespielt haben, ist beträchtlich.

Das war auch dem Leverkusener Trainer Peter Bosz nicht entgangen. Man könne beobachten, "dass es nicht mehr die gleichen Bayern sind wie im Vorjahr" , sagte Bosz. Er rechne schon damit, dass die Bayern in dieser Saison noch Spiele verlieren würden. Doch damit, fand Bosz, sollte man sich in Leverkusen nur beschäftigen, "wenn wir selbst unsere Spiele gewinnen." Die nächste Chance dafür bietet sich schon gegen den BVB.

Dienstag, 19. Januar, 20.30 Uhr: Hertha BSC - 1899 Hoffenheim

Es ist das Duell zweier Mannschaften, von denen man viel mehr erwartet hatte. Die Hertha hat 17 Punkte und steht auf Platz 13, Hoffenheim mit 16 Zählern auf Rang 14. Im direkten Duell ließe sich der Eindruck zumindest ein wenig korrigieren, doch dafür müsste sich zumindest eine Mannschaft steigern.

Für Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß ist es nicht nur deshalb ein besonderes Spiel. Als Sohn des ehemaligen Hertha-Managers Dieter Hoeneß verbrachte er seine Jugend in Berlin, spielte gar für die Hertha-Reserve. "Für mich wird es etwas Besonderes sein, im Olympiastadion zu sitzen" , sagte Hoeneß.

Dienstag, 19. Januar, 20.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

In Mainz haben sie auf den Heiland gehofft, sie bekamen stattdessen Christian Heidel, Martin Schmidt und Bo Svensson, alle mit einer Vergangenheit bei den 05ern. In der Krise erinnert man sich eben gerne an bessere Zeiten. Nostalgie, könnte man meinen, sei irgendwie so ein Mainzer Ding. Inzwischen haben die Mainzer in Nostalgiedingen einen hartnäckigen Konkurrenten in Schalke 04, doch das ist eine andere Geschichte.

Jedenfalls haben die Mainzer nun nicht mehr nur Heidel, Schmidt und Svensson, sondern auch 1:1 gegen den BVB gespielt. Es war schon eine Überraschung. In der Tabelle ist Mainz nun nicht mehr Letzter, sondern Vorletzter, reicht natürlich lange noch nicht. Deshalb haben sie nun auch noch Dominik Kohr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, er hat noch nie für Mainz gespielt, aber sonst könnte das schon passen mit dem Klub und diesem zweikampfstarken Sechser.

Käme ja ganz gelegen vor dem Spiel gegen die Wolfsburger, die der Trainer Svensson zuletzt sehr gelobt hat. Svensson sagte, Wolfsburg sei "ein Topteam" . Und mit denen haben sie in Mainz in der sehr jungen Vergangenheit ja tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, Grüße gehen raus nach Dortmund.

Mittwoch, 20. Januar, 18.30 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Köln

Abstiegskampf im Januar, das ist auch die Zeit für Nostalgie, daran glauben gerade viele Menschen in Gelsenkirchen. Seit Monaten irrlichtert der FC Schalke 04 durch die Liga, Platz 18, nur sieben Punkte, und beinahe hätten sie auch noch Tasmania Berlin den Allzeit-Negativrekord der Liga gemopst. Da kann man sich schon einmal an bessere Zeiten erinnern. Sie hatten davon auf Schalke einige, nur liegen die ein wenig zurück. In der Krise haben sie sich deshalb daran erinnert, dass sie mal einen sehr guten Torjäger hatten, der Klaas-Jan Huntelaar hieß, und einen äußerst tauglichen Rechtsverteidiger, sie nannten ihn Rafinha.