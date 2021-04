Die Bundesliga und die verflixte Sieben

Spannung oben ist überschaubar

Fans des 1. FC Union Berlin würden sich vermutlich die Finger nach europäischem Fußball und vor allem den Reisen nach überstandener Pandemie lecken. Die Chancen sind vorhanden, aber die "Eisernen" haben ein sehr schwieriges Restprogramm. Nach dem Stadtderby gegen die Hertha treffen sie unter anderem noch auf Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Dortmund und Leverkusen.

In sieben Wochen wird die Saison - so es denn die Pandemie zulässt - beendet sein. Die Spannung oben ist überschaubar, aber es wird an jedem der sieben Spieltage sicher eine Partie mit einem ganz besonderen Reiz geben. Am kommenden Spieltag wird es die Partie zwischen dem 1. FC Köln und 1. FSV Mainz 05 sein, am letzten vielleicht die zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Stand: 04.04.2021, 11:38