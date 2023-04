28. Spieltag der Fußball-Bundesliga Kellerduell, Höhenflug und Stress bei den Bayern Stand: 13.04.2023 17:31 Uhr

Abstiegskampf pur: Das Tabellenschlusslicht Schalke 04 erwartet den Vorletzten Hertha BSC. In Frankfurt steht derweil ein "Sechs-Punkte-Spiel" an, Xabi Alonso will seinen Höhenflug fortsetzen - und die Münchner Bayern haben mehrere Baustellen. Wichtiges zum 28. Bundesliga-Spieltag.

Schalke 04 - Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr)

Mehr Abstiegskampf geht nicht: Der Tabellenletzte empfängt am Freitag (ab 20.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) den Vorletzten. Und die aktuelle Bilanz ist beängstigend schlecht. Hertha hat seit zehn Spielen in der Fremde nicht mehr gewonnen und ist mit fünf Punkten das schlechteste Auswärtsteam der Liga.

Schalke hingegen hat in der eigenen Arena nur 13 Punkte geholt - weniger als alle anderen Mannschaften. Die "Knappen" sind zudem mit nur 21 Treffern auch in der Tor-Wertung Schlusslicht. Mieser als die Hertha (31 Tore) traf sonst nur noch der VfL Bochum (30).

Vom Papier her können die Fans nicht viel erwarten. Schalke und Hertha überlassen in der Regel lieber den Gegnern den Ball und gehören zu den Mannschaften mit den geringsten Spielanteilen. Hertha BSC hat nur fünf der 27 Saisonspiele gewonnen, Schalke sogar nur vier. Zusammen kommen beide Klubs auf 100 Gegentore (jeweils 50). Und: Beide Teams spielen nicht gerne freitags. Schalke hat da keins seiner sechs jüngsten Bundesliga-Spiele gewonnen, die Hertha keins ihrer drei.

Genug der schlechten Zahlen, schauen wir nach vorne. Dem Sieger winkt ein moralischer Schub. Immerhin für eine Nacht klettert Hertha oder Schalke im Erfolgsfall auf Platz 16, der am Ende der Saison zumindest die Relegationsspiele ermöglichen würde.

Bayern München - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Bei den Bayern brennt der Baum, und der Druck ist groß. Die Münchner müssen die 0:3-Schlappe im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City aus den Köpfen kriegen. Aus dem DFB-Pokal ist man schon ausgeschieden, für die Königsklasse benötigt es ein kleines Wunder, um noch weiterzukommen.

Hinzu kommt der Eklat in der Bayern-Kabine, in der es wohl zwischen Sadio Mané und Leroy Sané zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Gegen Hoffenheim brauchen die Bayern am Samstag (ab 15.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) also dringend einen Sieg.

Der neue Trainer Thomas Tuchel wird froh sein, dass es ein Bundesligaspiel ist, denn da hat er mit den Bayern noch keins verloren. Hoffenheim kommt allerdings gerade sehr formstark daher. Die TSG gewann die drei jüngsten Bundesliga-Spiele und hat jetzt schon fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Nochmal zurück zu Mané und Sané. Die haben eigentlich anderes zu tun, als sich in der Kabine zu schlagen. Mané ist seit acht Bundesliga-Spielen ohne Treffer, sein bisher letztes Tor in der Bundesliga gelang ihm am 29. Oktober 2022 gegen Mainz. Das wird auch erstmal so bleiben, für das Spiel gegen Hoffenheim wurde er suspendiert. Und Sané gilt als Chancentod. Insgesamt hat er in dieser Saison zwölf von 13 Großchancen vergeben. Und das sind Chancen, bei denen der Ball aber nur wirklich im Tor hätte sein müssen.

RB Leipzig - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Augsburg ist für Leipzig so etwas wie ein Lieblingsgegner. RB ist gegen den FCA seit zwölf Pflichtspielen unbesiegt. Im Oberhaus gewannen die Augsburger überhaupt erst einmal gegen die Sachsen und das ist lange her. Im September 2017 war das. Und auch am Samstag (ab 15.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) ist Leipzig Favorit. Seit Trainer Marco Rose auf eine Dreierkette umgestellt hat, läuft es nach einer kleinen Formdelle wieder prächtig.

Das Hinspiel war torreich und dramatisch. Der FCA lag bis zur 72. Minute mit 3:0 vorne, kassierte dann in Unterzahl (Iago hatte in Minute 65 die Ampelkarte gesehen) noch drei Gegentore und musste sich mit einem Punkt begnügen.

Apropos Karten: Dass Augsburg in Sachen Abstiegskampf immer noch nicht durch ist, liegt auch an einer Gelb-Flut. Die Spieler des FCA sahen in der laufenden Saison mit weitem Abstand die meisten gelben Karten (74, kein anderes Team mehr als 62) und das hat immer wieder Auswirkungen. So mussten bereits sieben Augsburger eine Gelb-Sperre absitzen und damit mehr als bei jeder anderen Mannschaft. Bei der nächsten würde Augsburg seinen Vereinsrekord aus dem Spieljahr 2015/16 einstellen - und ein neuer Höchstwert ist bald wahrscheinlich: Mit Robert Gumny, Ruben Vargas, Arne Engels und Jeffrey Gouweleeuw droht das gegen Leipzig vier Akteuren.

1. FC Köln - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Mainz 05 ist mittlerweile seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Die Rheinhessen mischen weiter im Kampf um die Europapokalplätze mit. 41 Punkte nach 27 Spieltagen sind die zweitbeste Ausbeute der Vereinsgeschichte. Besser war der FSV bisher nur 2010/11 unter Thomas Tuchel. Der 1. FC Köln beendete zuletzt in Augsburg eine Serie von sechs sieglosen Spielen und hat auf den Relegationsplatz ein beruhigendes Polster von acht Punkten.

Mitverantwortlich für den Mainzer Erfolg ist Ludovic Ajorque. Der Franzose hat schon viermal getroffen. Ligaweit erzielte kein anderer Winterneuzugang so viele Tore wie Ajorque, der zudem noch eine Torvorlage lieferte. Der 1,96-Meter-Hüne ist zudem enorm fleißig, führte im Schnitt 35 Zweikämpfe pro 90 Minuten und gewann davon für eine Stürmer gute 49 Prozent.

Was die Kölner wurmt, ist die Torflaute vor heimischer Kulisse. Aktuell ist der FC zu Hause seit drei Spielen torlos, so lange wie aktuell kein anderes Team. Und jetzt muss die "Geißbock-Elf" am Samstag (ab 15.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) auch noch auf seinen Top-Torschützen verzichten: Ellyes Skhiri (sechs Tore) ist wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Es ist ein Klassiker der Bundesliga-Geschichte. Zum 106. Mal treffen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund am Samstag (ab 15.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) im Oberhaus aufeinander, die Gründungsmitglieder lieferten sich dabei so manch spektakuläre Partie und es fielen jede Menge Tore. Insgesamt 354 Mal schlug es bei diesem Duell in den Tornetzen ein. In der Statistik haben die Dortmunder knapp die Nase vorne.

Video Personalnot in der Innenverteidigung BVB-Trainer Terzic gibt Update zu Schlotterbeck und Süle Dortmunds Trainer Edin Terzic äußert sich zum Gesundheitszustand seiner Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, die beide auszufallen drohen. mehr Video Sommer 1990 Als Matthias Sammer die Bundesliga begeisterte Nach dem Fall der Mauer wechselte Matthias Sammer in die Bundesliga. Bei seinem Debüt für den VfB Stuttgart wusste er prompt zu überzeugen. mehr

Borussia Dortmund eilt im Jahr 2023 weiter von Sieg zu Sieg, von den zwölf Bundesliga-Partien in diesem Jahr gewann die Borussia zehn, damit ist der BVB auch das beste Rückrundenteam.

Der VfB ist in der Rückrundentabelle Letzter. Unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß gab es aber zuletzt zwei Siege in Serie, im DFB-Pokal mit 1:0 in Nürnberg und in der Bundesliga mit 3:2 in Bochum.

Angst haben muss der VfB vor Dortmunds Einwechselspielern. Insgesamt kommt die Borussia in dieser Saison auf zwölf Joker-Treffer, das ist der alleinige Bundesliga-Bestwert. Trainer Edin Terzic scheint da also ein goldenes Händchen zu haben. Vor allem Youssoufa Moukoko, aber auch Giovanni Reyna und Jamie Bynoe-Gittens taten sich da hervor.

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

Für die Mönchengladbacher ist es vielleicht die letzte Chance, doch noch in das Rennen um die Europapokalplätze einzugreifen. Sechs Punkte liegen sie hinter der Eintracht, die auf Platz sieben steht. Bei einer Pleite wären es neun, bei einem Sieg nur noch drei - das nennt man dann gemeinhin ein "Sechs-Punkte-Spiel".

Video Abgänge von Thuram und Bensebaini Farke - "Gut, dass wir Klarheit haben" Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke spricht über die bevorstehenden Abgänge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini. mehr

Die Eintracht kommt der Borussia dabei vielleicht am Samstag (ab 18.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) gerade recht, denn die Hessen sind seit sechs Bundesliga-Partien sieglos, so lange wie nie zuvor in dieser Saison. Allerdings ist es für die "Fohlen" ein Auswärtsspiel, und in der Fremde waren sie bisher doch eher harmlos - nur eines der jüngsten 15 Gastspiele wurde gewonnen und zuletzt gab es dreimal in Serie kein Tor.

Was den Gladbachern in dieser Saison immer wieder vorgehalten wird, ist die mangelnde Lauf- und Zweikampfbereitschaft. Am Gegner Frankfurt lässt sich das schön festmachen. Die Hessen bestritten bisher von allen Teams die meisten Zweikämpfe, die Mönchengladbacher sind in diesem Ranking dagegen ganz weit unten zu finden. Frankfurt bestritt über 700 Duelle mehr als der VfL.

Werder Bremen - SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Gegen Werder sollten die Freiburger am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) bis zum Schlusspfiff hellwach sein. Bremen traf schon 18 Mal in der Schlussviertelstunde, davon 14 Mal ab der 82. Minute beziehungsweise sechs Mal in der Nachspielzeit. Das ist jeweils Bundesliga-Bestwert.

Wären die Spiele der Werderaner nach 80 Minuten zu Ende gewesen, hätte das Team zehn Punkte weniger auf dem Konto. Erst zuletzt gegen Mainz bewies Werder da wieder seine Qualitäten, kassierte dabei aber auch selbst noch zwei Tore.

Video Bundesliga-Historie Ailtons schwieriger Start bei Werder Bremen Bevor Ailton zur Bremer Legende wurde, hatte der Brasilianer etwas Anlaufschwierigkeiten. Unter Trainer Thomas Schaaf schaffte er später die Wende. mehr

Freiburg steckt ein wenig in der Krise. Der DFB-Pokal-Halbfinalist gewann in der Liga nur eins der jüngsten sechs Spiele. Die 47 Punkte nach 27 Spieltagen sind aber immer noch die zweitbeste Zwischenbilanz in der Bundesliga-Historie des Sportclubs (1994/95 waren es umgerechnet 53).

Es ist das Duell der Top-Torschützen der Bundesliga. Bremens Niclas Füllkrug steht auf Platz eins der Torjäger-Liste (16 Tore), erster Verfolger ist Freiburgs Vincenzo Grifo (13 Treffer, wie Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach). Füllkrug wandelt dabei auf den Spuren von Miroslav Klose, der 2005/06 zum bisher letzten Mal den Titel des Torschützenkönigs nach Bremen holte. Die Tatsache, dass Grifo Mittelfeldspieler ist, spricht übrigens nicht gerade für alle anderen Stürmer der Bundesliga.

Union Berlin - VfL Bochum (Sonntag, 17.30 Uhr)

Union ist als einziges Team neben den Bayern in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen. Saisonübergreifend kassierten die "Eisernen" An der Alten Försterei sogar seit 19 Bundesliga-Spielen keine Niederlage mehr, da wackelt jetzt sogar der Vereinsrekord von 21 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage.

Mit Bochum kommt jetzt am am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) ein Gegner, der zumindest gerne gegen Topteams spielt. In der Hinrunde gewann Bochum als Tabellenletzter gegen den Tabellenführer Union mit 2:1. Der VfL hat diese Saison auch schon Frankfurt, Mönchengladbach und zuletzt Leipzig geschlagen. Die sechs jüngsten Heimspiele gegen den VfL Bochum hat Union aber alle gewonnen.

Interessant ist das Duell der beiden Mittelstürmer. Berlins Kevin Behrens ist schon 32 Jahre alt, Bochums Philipp Hofmann nur zwei jahre jünger. Hofmann traf am Osterwochenende gegen Stuttgart und ist mit acht Treffern der Bochumer Top-Torschütze. Behrens traf in Dortmund sogar das dritte Bundesliga-Spiel in Folge und hat sieben Treffer auf dem Konto.

Beide kamen bisher in jedem Spiel zum Einsatz und sind enorm kopfballstark. Bochum gegen Union ist ohnehin das Duell der beiden ältesten Mannschaften in dieser Bundesliga-Saison. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Bochumer Spieler liegt bei 29,0 Jahren, das der Unioner bei 28,2 Jahren.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Sonntag, 19.30 Uhr)

Bayer Leverkusen feierte zuletzt fünf Bundesliga-Siege in Folge und ist damit unter Trainer Xabi Alonso weiter klar im Vorwärtsgang. Der Spanier hatte die "Werkself" nach dem achten Spieltag auf Platz 17 übernommen, nach 27 Spieltagen steht Bayer nun auf Rang sechs und damit auf einem Europapokalplatz.

Alonsos Erfolgslauf ist beeindruckend, er schreibt schon jetzt Vereinsgeschichte: Kein anderer Trainer hat in der langen Bayer-Historie eine so hohe Siegquote wie der 41-Jährige (63 Prozent) und unter keinem Coach traf Bayer im Schnitt so oft ins gegnerische Tor (42 Treffer, im Schnitt 2,2 pro Spiel).

Der VfL Wolfsburg könnte mit einem Heimsieg am Sonntag (ab 19.30 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) den Leverkusenern aber bis auf einen Zähler auf die Pelle rücken und wäre seinerseits im Kampf um die Europapokal-Tickets wieder voll dabei. Achten sollten die "Wölfe" auf Florian Wirtz. Der glänzte zuletzt vor allem immer wieder als Vorbereiter. Schon sechs Treffer legte er nach der Winterpause auf.

Kuriose Statistik: In den vergangenen 13 Bundesliga-Duellen beider Teams gewann nie die jeweilige Heimmannschaft. Den bisher letzten Heimsieg im direkten Duell fuhr der VfL ein - im Oktober 2015 unter Dieter Hecking (2:1). Ebenso schräg: Der VfL Wolfsburg wartet bereits seit sieben Sonntagsspielen auf einen Sieg.