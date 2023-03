"Murmel-Tor" hilft Bayer Leverkusen beißt sich in Bremen durch Stand: 12.03.2023 19:46 Uhr

Leverkusen setzt seinen Aufwärtstrend auch in der Fußball-Bundesliga fort. Am 24. Spieltag landete Bayer einen 3:2 (1:1)-Sieg bei Werder Bremen.

Die Treffer zum dritten Pflichtspielsieg in Folge nach den Erfolgen gegen Hertha BSC und Ferencvaros Budapest erzielten am Sonntag (12.03.2023) im Weserstadion Startelf-Rückkehrer Mitchel Bakker (34.), Jeremie Frimpong (56.) und Adam Hlozek (83). Marvin Duksch (30.) hatte die Gastgeber zunächst in Führung gebracht. Niclas Füllkrug verkürzte mit seinem 15. Saisontor per Elfmeter noch auf 2:3 (86.).

In der Hoffnung auf eine Europacup-Qualifikation über die Bundesliga hat Leverkusen mit 34 Punkten auf Platz neun das sechstplatzierte Frankfurt (40) vage im Visier. Bremen (30), das vier der letzten fünf Spiele verloren hat, liegt auf Rang elf. Der für den Aufsteiger interessante der Abstand auf den Relegationsplatz ist mit zehn Punkten allerdings noch reichlich.

Knaller-Tore von Duksch und Bakker

Nachdem Leverkusen dank seiner Tempovorteile auf den Außenbahnen in der Anfangsphase noch die besseren Ansätze nach vorne hatte, kamen von Bremen dann die gefährlichen Aktionen. Bei seinem ersten Versuch entwischte Ducksch im Zentrum und setzte seinen Abschluss aus 18 Metern noch knapp vorbei (28.).

Doch kurz darauf zielte Werders Stürmer genauer: Auf Vorlage von Füllkrug jagte er den Ball von halbrechts knapp unter der Latte zum 1:0 ins Tor. Allerdings ließ Leverkusens Antwort nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballgewinn spielte sich Leverkusen über rechts nach vorne. Jeremie Frimpong fand mit etwas Glück Bakker halblinks im Strafraum und der traf genauso wuchtig wie zuvor Duksch auf Bremer Seite zum 1:1.

Leverkusen bei Frimpong-Tor im Glück

Das war's dann aber auch an Aufregung in Durchgang eins. Weil beide Teams im letzten Drittel oft nicht präzise genug waren, waren echte Chancen auch Mangelware, die beiden Treffer die einzigen Abschlüsse für beide Teams aufs Tor.

In Halbzeit zwei ging es zunächst ähnlich weiter. Leverkusen versuchte, seine Geschwindigkeit auszuspielen. Bremen suchte seine beiden bestens aufeinander abgestimmten Sturmspitzen. Mit Leverkusens Führungstreffer kam dann allerdings insgesamt mehr Schwung in die Partie. Nach einem Konter schoss Frimpong Werder-Verteidiger Niklas Stark an und der Ball trudelte am am Boden liegenden Jiri Pavlenka vorbei zum 2:1 ins linke Eck.

Füllkrug-Elfmeter bringt Werder nochmal heran

Bremen antwortete mit Wucht und Tempo. Mehrmals musste Schlussmann Lukas Hradecky retten, zum Beispiel bei einem Schuss von Füllkrug vom Fünfereck (65.). Leverkusen hielt allerdings stand und erhöhte durch einen Kopfball-Treffer von Hlozek auf 3:1. Füllkrug brachte mit einem souverän verwandelten Handelfmeter noch einmal heran - aber in einer intensiven Schlussphase hielt Leverkusen die drei Punkte fest.

Bevor es in der Liga weitergeht, ist Leverkusen im Europa-League-Achtelfinale auswärts in Bundapest bei Ferencvaros gefordert (Donnerstag, 16.03.2023 um 21.00 Uhr). In der Bundesliga empfängt die Werkself dann den FC Bayern München (Sonntag, 19.03.2023 um 17.30 Uhr). Bremen ist zwei Tage vorher in Gladbach gefordert (20.30 Uhr).