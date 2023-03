45. +1 Halbzeitfazit:

1:1 steht es zur Pause der zweiten Bundesligasonntagspartie zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Die Norddeutschen legten bestimmend los, ließen für gefährliche Strafraumszenen aber die nötige Durchschlagskraft vermissen. Eine zunächst passive Werkself brachte durch schnelle Gegenstöße erste Abschlüsse zustande, die aber nicht den Weg auf den Heimkasten fanden. Bei zunächst überschaubarem Unterhaltungswert bewegten sich die Mannschaften weitgehend auf Augenhöhe. Die Hansestädter schalteten dann aber einen Gang hoch: Nachdem er wenige Momente zuvor bei freier Bahn danebengeschossen hatte (29.), brachte Ducksch die Grün-Weißen in Minute 30 aus kurzer Distanz in Führung (30.). Die Rheinländer zeigten eine exzellente Reaktion, ließen sie Hložeks verpasster Riesenchance (33.) doch durch Bakkers wuchtigem Schuss im Sechzehner den schnellen Ausgleich folgen (34.). Bis gleich!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins am Osterdeich soll um 60 Sekunden verlängert werden.

42. Füllkrug erreicht einen langen Schlag aus dem Mittelfeld auf der rechten Strafraumseite mit der Brust und will so für Ducksch ablegen. Der ist aber gar nicht mitgelaufen, sodass der Ball bei Tah ist. Verständlicherweise beschwert sich Füllkrug bei seinem Kollegen.

40. Werder zeigt sich unbeeindruckt vom Rückschlag, trägt in dieser Phase seinen Teil zu einem Bundesligaspiel auf nun sehr ordentlichem Niveau bei. Beide Mannschaften trauen sich zu, noch vor der Pause in Führung zu gehen.

37. Ducksch will einen Freistoß aus halbrechten 21 Metern mit dem rechten Innenrist direkt in den rechten Winkel zirkeln. Seine Ausführung segelt zwar über die rote Mauer, aber auch weit über das Leverkusener Tor hinweg.

34. Mitchel Bakker Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Mitchel Bakker

Leverkusen meldet sich zurück! Frimpongs halbhohe Hereingabe vom rechten Sechzehnereck rutscht zu Bakker auf die linke Strafraumseite durch. Nach der Annahme mit der Brust donnert der Niederländer den Ball mit dem linken Spann sehenswert in die obere linke Ecke.

33. Hložek mit der Riesenchance zur schnellen Antwort! Andrich steckt auf halblinks in den Sechzehner zum Tschechen durch, der aus 13 Metern per rechtem Innenrist in die rechte Ecke schlenzen will. Er schießt an Landsmann Pavlenka vorbei, verfehlt aber die rechte Stange knapp.

30. Marvin Ducksch Werder Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Marvin Ducksch

Ducksch lässt die Grün-Weißen jubeln! Nach einem unglücklichen Klärungsversuch Kossounous legt Stage an der mittigen Sechzehnerkante für Füllkrug ab, der auf die rechte Strafraumseite zu Ducksch weiterleitet. Der überwindet Hrádecký aus sieben Metern per Schuss in die obere halblinke Ecke.

29. Ducksch mit der besten Chance! Veljkovićs hohes Anspiel aus dem Mittelkreis fliegt über den vorrückenden Kossounou hinweg und verschafft dem Bremer Angreifer an der mittigen Sechzehner freie Bahn in Richtung Gästegehäuse. Er ballert aus 17 Metern knapp an der linken Stange vorbei.

28. Hüben wie drüben fehlt es momentan an Genauigkeit im Passspiel, um jenseits der Mittellinie in die freien Räume der gegnerischen Defensive zu gelangen. Die Torhüter Pavlenka und Hrádecký erleben bisher einen ruhigen Abend.

25. Frimpong scheint angeschlagen zu sein, greift sich zum wiederholten Mal an den rechten Oberschenkel. Möglicherweise wird Bayer-Coach Xabi Alonso noch innerhalb der ersten halben Stunde zu einer ersten personellen Änderung gezwungen.

22. Füllkrug wird durch einen Flugball Piepers zentral hinter die gegnerische Abwehrkette geschickt. Er kommt zwar vor Tah an den Ball, verpasst aber eine saubere Ablage für seinen Kollegen Ducksch. Kossounou kann dann klären.

19. Leverkusen verbessert seine Präzision im Passspiel und gestaltet die Ballbesitzverhältnisse mittlerweile ausgeglichen. Werder nimmt sich eine erste längere Auszeit, in der es in erster Linie hinterherlaufen muss.

16. Adli an das Außennetz! Am Ende eines weiteren durch Diaby vorgetragenen Konters über rechts steht ein flacher Querpass an das nahe Fünfereck. Der eng durch Pieper bewachte Adli jagt den Ball aus sechs Metern knapp am Pfosten vorbei.

13. Der durch Hložeks Kurzpass bediente Adli taucht an der rechten Sechzehnerlinie auf und schießt aus spitzem Winkel und gut zwölf Metern in Richtung kurzer Ecke. Der Ball rauscht recht klar über den Heimkasten hinweg.

10. Das Alonso-Team bringt noch keinen sauberen Aufbau zustande, schafft es meist nur mit weiten Pässen über die Mittellinie. Mit einem Sieg würde es heute auf zwei Punkte an den siebten Tabellenplatz, der möglicherweise nach Europa führt, heranrücken.

7. Diaby treibt den Ball im Rahmen eines ersten Gegenstoßes der Werkself über den rechten Flügel bis an den Sechzehner. Er will Hložek per Steilpass in den Sechzehner schicken, doch das Anspiel ist zu schnell. Pavlenka greift am Fünfereck zu.

4. Die ersten Momente gehen an die Norddeutschen, die Ball und Gegner mit vielen kurzen Pässen laufen lasen. Sie kommen ziemlich passsicher daher.

1. Bremen gegen Leverkusen – die ersten 45 Minuten am Osterdeich laufen!

1. Spielbeginn

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Bei den Rheinländern, deren Defensivabteilung mit 37 Gegentoren die schwächste in der oberen Tabellenhälfte ist und die in der laufenden Bundesligasaison bereits zehn Niederlagen kassierten, stellt Coach Xabi Alonso nach dem 2:0-EL-Achtelfinalhinspielerfolg gegen den Ferencvárosi TC fünfmal um. Anstelle von Tapsoba, Demirbay, Amiri, Azmoun (allesamt auf der Bank) und Wirtz (wegen Belastungssteuerung nicht im Kader) beginnen Bakker, Andrich, Palacios, Adli und Hložek.

Auf Seiten der Hansestädter, die im Hinspiel Mitte September unter dem Bayerkreuz nach Rückstand durch ein spätes Veljkovićs (82.) ein 1:1-Unentschieden ergatterten und die lediglich fünf ihrer bisherigen zwölf Heimspiele gewannen, hat Trainer Ole Werner im Vergleich zur 1:2-Auswärtspleite beim FC Augsburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Stark, Weiser und Veljković ersetzen die krankheitsbedingt fehlenden Friedl, Bittencourt und Groß.

Bayer Leverkusen hat am Donnerstag durch den 2:0-Hinspielerfolg gegen den Ferencvárosi TC einen großen Schritt in Richtung Europa-League-Viertelfinale gemacht. Bevor das Weiterkommen im internationalen Geschäft in vier Tagen in Budapest eingetütet werden soll, will die Werkself in der Bundesliga den jüngssten 4:1-Heimsieg gegen Hertha BSC mit einem Auswärtsdreier vergolden, um die Verfolgerrolle im Kampf um die erneute Teilnahme am Europapokal zu behalten.

Der SV Werder Bremen hat drei der letzten vier Bundesligapartien verloren; dem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den VfL Bochum folgte eine ärgerliche 1:2-Niederlage beim FC Augsburg, bei der er zu Beginn der beiden Halbzeiten vermeidbare Gegentore kassierte. Die Grün-Weißen liegen dennoch weiterhin komfortable zehn Punkte vor der Abstiegszone und dürfen als Aufsteiger immer noch auf eine einstellige Endplatzierung hoffen.