Laues Sonntagabendspiel Wolfsburg verpasst Sieg gegen müde Unioner Stand: 12.03.2023 21:25 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat am Sonntagabend (12.03.23) gegen sichtlich müde Berliner des 1. FC Union einen Sieg verpasst. Allerdings können die Wölfe froh sein, beim 1:1 (0:0) überhaupt noch einen Punkt eingesammelt zu haben.

Union profitierte zuerst von einem Tusch von Josuha Guilavogui am Fuß von Aïssa Laïdouni in der 70. Minute, den Schiedsrichter Robert Schröder als elfmeterreif einstufte. Josip Juranović verwandelte mittig halbhoch - es war der erste Treffer des Kroaten für Union.

Spät reagierte Vfl-Trainer Niko Kovac und wechselte in der 81. Minute zwei der Spieler ein, die dann noch den Ausgleich bewerkstelligen konnten: Patrick Wimmer traf nach Zuspiel von Kevin Paredes (84.). In der Tabelle ist Union Vierter, Wolfsburg kam bei der Umsetzung seines Plans, näher an die internationalen Plätze heranzurücken, nicht vorwärts und bleibt auf Platz acht.

Verhaltener Beginn

Beide Teams taten sich schwer, in die späte Sonntagabendpartie zu finden. Wolfsburgs Coach Niko Kovac musste Leader Maximilian Arnold ersetzen, der nach langer Zeit gelbgesperrt passen musste: Zuletzt war Arnold in der Bundesliga beim Heimspiel gegen den FC Bayern München am 17. April 2021 nicht dabei und seitdem in der Liga immer in der Startelf. Kovacs Kollege Urs Fischer änderte nach dem schweren Europapokalspiel gegen Saint-Gilloise sein Team auf fünf Positionen.

Die Gastgeber setzten nach einer Viertelstunde die ersten Ausrufezeichen: Erst traf Mattias Svanberg bei einem Freistoß nur die Latte, wenig später rettete Union-Keeper Frederik Rønnow gegen einen Schuss aus sehr spitzem Winkel von Kilian Fischer.

Marmoush lässt aus

Die größten Chancen allerdings vergab kurz vor der Pause Omar Marmoush: Zuerst legte er nach einem Solo freistehend den Ball rechts am Kasten der insgesamt äußerst harmlosen Berliner vorbei, dann traf der Ägypter nur das Außennetz.

Nach einem verzogenen Abschluss von Geraldo Becker war es erneut Marmoush, der mit einem Kopfball an Rønnow scheiterte.

Dann die kalte Dusche: Der Elfmeter von Juranović stellte den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf. Doch der überlegte Abschluss von Wimmer mit dem rechten Außenrist flach von der Strafraumkante aus, verhinderte die komplett unglückliche Pleite der Gastgeber.

Union Berlin zunächst gegen Saint-Gilloise

Im Rückspiel des Achtelfinals der Europa League trifft Union Berlin auswärts auf Saint-Gilloise (Donnerstag, 16.03.2023 um 21.00 Uhr).

In der Bundesliga empfängt Union Berlin die Frankfurter Eintracht (Sonntag, 19.03.2023 um 15.30 Uhr). Wolfsburg ist einen Tag zuvor in Stuttgart zu Gast (15.30 Uhr).