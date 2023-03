Acht-Tore-Spiel in München Bayern München schlägt Augsburg nach Rückstand Stand: 11.03.2023 18:13 Uhr

Bayern München lässt in der Fußball-Bundesliga weiter nichts anbrennen. Gegen den FC Augsburg holte der deutsche Rekordmeister am 24. Spieltag einen klaren 5:3 (4:1)-Heimsieg gegen den FC Augsburg.

Dabei durfte sich der FCA, der das Bundesliga-Hinspiel mit 1:0 gegen den FC Bayern gewonnen hatte, früh freuen: Mergim Berisha brachte die Gäste schnell in Führung (2.). Aber genau das brachte den FC Bayern auf Touren: Joao Cancelo mit seinem ersten Bundesliga-Tor (15.), Benjamin Pavard mit einem Doppelpack (19., 35.) und Leroy Sané (45.) drehten den Rückstand bis zur Pause in ein klares 4:1.



Berisha brachte Augsburg durch einen verwandelten Elfmeter kurzzeitig auf 2:4 heran (60.), aber Alpohonso Davies machte mit dem 5:2 (74.) alles klar. Irvin Cardonas dritter Treffer für Augsburg (90.+3) war lediglich Ergebnis-Kosmetik.

Mit 52 Punkten wird Bayern München damit auch nach dem 24. Spieltag Tabellenführer der Bundesliga bleiben. Augsburg hat nach der fünften Auswärtsniederlage in Folge mit 27 Zählern als 13. trotzdem weiter ein ordentliches Polster auf die Abstiegsränge.

Startelf-Comeback für Münchens Mané

Nach dem triumphalen 2:0 in der Champions League gegen Paris St. Germain und dem Einzug ins Viertelfinale veränderte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein Team auf fünf Positionen. Unter anderem stand Sadio Mané zum ersten Mal seit seiner Verletzung am 14. Spieltag wieder in der Startelf. Auch Pavard und Cancelo durften wieder von Anfang an ran.

Für das erste Ausrufezeichen sorgte allerdings Augsburg. Nach einem Einwurf war die Münchener Abwehr etwas unsortiert. Berisha nahm den Ball elegant mit an Dayot Upamecano vorbei und traf nach 112 Sekunden zum 1:0. Doch die Münchener schüttelten sich kurz und dann kam der Bayern-Express ins Rollen. Vor allem über die rechte Seite sorgten die Gastgeber immer wieder für Tempo und Gefahr.

Bayerns Pavard trifft doppelt und sehenswert

Cancelo traf mit einer Einzelaktion von halbrechts zum 1:1. Danach entdeckte mit Pavard ein weiterer Verteidiger seine Torjäger-Qualitäten. Zunächst erzielte der Franzose nach einem Freistoß per Volleyschuss das 2:1 und etwas später mit einem sehenswerten Scherenschlag vom rechten Strafraumeck ins lange Eck auch das 3:1. Damit hatten die Münchener innerhalb von knapp einer Viertelstunde klare Verhältnisse hergestellt.

Beim 4:1 staubte schließlich Sané einen Abpraller von FCA-Torwart Rafal Gikiewicz per Kopf ab. Auch in Durchgang zwei starteten die Münchener zunächst dominant. Manè jubelte nach einem Treffer aus knapp elf Metern (50.) schon, stand aber im Abseits. Augsburg kam zwar durch einen Berisha-Elfmeter noch zum zweiten Treffer.

München hatte zu dem Zeitpunkt schon den ganz großen Druck rausgenommen. So kam Augsburg nach dem 5:2 durch Davies auch noch zu seinem dritten Treffer, als in der Nachspielzeit Cardona der Bayern-Abwehr bei einem Rückpass von der Grundlinie entwischte und aus fünf Metern zum 5:3-Endstand einschoss.

Augsburg empfängt Schalke, Bayern gegen Leverkusen

Der FC Augsburg ist am 25. Spieltag zu Hause gegen den FC Schalke 04 gefordert (Samstag, 18.03.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag später kämpft der Rekordmeister auswärts in Leverkusen um Punkte (17.30 Uhr).