Souveräner Sieg Leverkusen überrennt Hertha BSC Stand: 05.03.2023 17:23 Uhr

Bayer Leverkusen hat die Generalprobe für seinen Auftritt in der Europa League am Sonntag (05.03.23) überzeugend mit 4:1 (2:0) gegen Hertha BSC gewonnen und schiebt sich in die obere Tabellenhälfte. Sardar Azmoun (12.), Jeremie Frimpong (21.), Moussa Diaby (60.) und Amine Adli (73.) trafen für die Werkself. Dodi Lukebakio verkürzte zwischenzeitlich per Elfmeter (67.).

Mit 31 Punkten ist Bayer nun Neunter und hat auf den möglicherweise für das internationale Geschäft reichenden siebten Platz einen Rückstand von vier Punkten. Hertha verbleibt im Tabellenkeller - ein Zähler trennt die Berliner derzeit von den Abstiegsrängen.

Bayer mit viel Tempo

Leverkusen nutzte von Beginn an seine Tempovorteile, um schnell in die Spitze zu spielen und belohnte sich nach zwölf Minuten zum ersten Mal: Frimpong legte die Kugel von der Grundlinie in den Rückraum, wo Azmoun vollendete. Im Gegenzug hätte Herthas Marco Richter fast die passende Antwort parat gehabt, verfehlte aber knapp. Oliver Christensen verhinderte danach stark den Azmoun-Doppelpack (17.).

Beim nächsten Angriff ging es für die Hertha erneut zu schnell: Moussa Diaby gewann das Laufduell auf der rechten Seite und bediente mustergültig den mitgelaufenen Frimpong. Bayer kontrollierte die Partie im Anschluss mit der Führung im Rücken. Einziger Wermutstropfen für die Gastgeber: Der starke Frimpong musste nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Timothy Fosu-Mensah.

Leverkusen effektiv vor dem Tor

Nach der Pause hatte Diaby die erste Chance und prüfte Christensen aus der Distanz (54.). Das dritte Bayer-Tor bekam das Prädikat "Weltklasse": Diaby spielte Florian Wirtz an, der sich per Hackentrick den Ball zurechtlegte und den durchgestarteten Angreifer per Steilpass traumhaft wieder in Szene setzte.

Eine Einzelaktion ließ Hertha wieder hoffen: Marvin Plattenhardt zog in den Strafraum und wurde von Fosu-Mensah gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lukebakio sicher. Doch Bayer erstickte das Aufkeimen direkt wieder, als Adli nach Zuspiel von Patrik Schick ins lange Eck einschoss und damit die Entscheidung gefallen war.

Leverkusen in der Europa League gegen Ferencvaros

Vor der Rückkehr in den Ligaalltag empfängt Bayer Leverkusen Ferencvaros Budapest im Achtelfinale der Europa League (Donnerstag, 09.03.2023 um 18.45 Uhr).

In der Bundesliga geht es für die Leverkusener in Bremen weiter (Sonntag, 12.03.2023 um 17.30 Uhr). Hertha BSC spielt einen Tag zuvor zu Hause gegen Mainz 05 (15.30 Uhr).