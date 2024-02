Guirassy-Tor in Darmstadt Stuttgart bringt Sieg in Unterzahl nach Hause Stand: 17.02.2024 17:51 Uhr

Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart tut sich in der Bundesliga bei Schlusslicht Darmstadt 98 schwer, meistert die hitzige Partie aber trotz langer Unterzahl.

Der VfB Stuttgart nimmt weiter Kurs auf die Champions League und hat mit einem hart erkämpften 2:1 (1:0)-Sieg beim Tabellenletzten Darmstadt 98 Platz drei gefestigt. Serhou Guirassy (14. Minute) sorgte am Samstag (17.02.2024) mit seinem 18. Saisontor im 16. Bundesligaspiel für die frühe Führung.

Nach einer Gelb-Roten Karte für Pascal Stenzel kurz vor der Pause (45.+22) musste Stuttgart lange in Unterzahl spielen, ließ aber im zweiten Durchgang kaum noch Chancen zu. Kurz vor Schluss erhöhte Mahmoud Dahoud (90.+2) für Stuttgart, Aaron Seydels Anschlusstreffer (90.+5) kam zu spät.

Guirassy trifft aus kurzer Distanz

VfB-Torjäger Guirassy hatte keine Viertelstunde gebraucht, um in seinem ersten Startelf-Einsatz im neuen Jahr zu treffen. Nach einer Flanke von Chris Führich köpfte Waldemar Anton vom zweiten Pfosten aus zurück in die Mitte, wo Guirassy aus zwei Metern ebenfalls per Kopf verwandelte. Die bisherigen Spiele hatte er wegen des Afrika-Cups und angeschlagen verpasst, zuletzt gegen Mainz (3:1) wurde er eingewechselt.

Darmstadt antwortete schnell, keine zwei Minuten später traf Marvin Mehlem mit einem satten Schuss zum Ausgleich. Allerdings annullierte Schiedsrichter Tobias Welz nach Ansicht der Videobilder den Treffer, weil 98-Angreifer Sebastian Polter den Ball im Vorfeld an den leicht abgespreizten Arm bekommen hatte.

Fan-Proteste sorgen für 19-minütige Unterbrechung

Nach 17 Minuten war dann erst einmal Pause, weil sich beide Fanlager am Protest gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beteiligten. Sie warfen immer wieder Tennisbälle und andere Kleingegenstände auf den Rasen, was Schiedsrichter Welz zu einer Spielunterbrechung zwang. Erst 19 Minuten später ging das Spiel weiter.

Darmstadt kam aus der unfreiwilligen Pause mutig zurück, Julian Justvan zwang VfB-Torwart Fabian Bredlow zu einer starken Parade (41.) - Bredlow vertrat erneut den an der Hüfte verletzten Alexander Nübel.

Stenzel trifft Mehlem im Gesicht

Darmstadt blieb das gefährlichere Team, Stuttgart rieb sich in den immer ruppiger werdenden Zweikämpfen auf. Kurz vor dem Pausenpfiff traf dann Stenzel Mehlem fahrlässig mit der Hand im Gesicht und musste mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Überzahl tat Darmstadt allerdings nicht wirklich gut, die Gastgeber taten sich im zweiten Durchgang schwerer als zuvor. Stuttgart konzentrierte sich aufs Verteidigen, wirkte nur gelegentlich bei Kontern gefährlich.

Dramatisches Ende

Das Spiel blieb umkämpft, aber Stuttgart hielt lange die Null - und hatte am Ende doch noch Offensivdrang. Erst traf Woo-yeong Jeong (88.) nur den Pfosten, kurz darauf scheiterte auch Enzo Millot mit einem schönen Schlenzer am Aluminium. Aber der Ball prallte vor die Füße von Dahoud, der zur vermeintlichen Entscheidung einschoss.

Drei Minuten später aber sorgte der eingewechselte Seydel mit seinem Anschlusstor noch einmal für Spannung. In den hitzigen Schlussminuten fiel dann aber kein Treffer mehr. In der Torschuss-Statistik lag Darmstadt am Ende 21:13 vorne. Der VfB brachte nur vier Schüsse aufs Tor, zwei davon waren drin.

Darmstadt in Bremen, Stuttgart gegen Köln

Schlusslicht Darmstadt reist am kommenden Samstag (24.02.2024, 15.30 Uhr) nach Bremen. Der VfB Stuttgart empfängt zeitgleich den 1. FC Köln.