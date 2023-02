Überlegener 3:1-Heimsieg Mainz bestraft Augsburger Schwächen Stand: 11.02.2023 17:26 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 kommt am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu einem überlegenen Heimsieg gegen den FC Augsburg und entfernt sich weiter von der Abstiegszone.

Die Mainzer siegten am Samstag (11.02.2023) mit 3:1, kletterten vor den Sonntagsspielen auf Platz 11 und stehen mit 26 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Augsburg bleibt bei 21 Punkten stehen und muss sich als Dreizehnter weiter nach unten orientieren.

Mainz eröffnete die Partie mit einem Doppelschlag, und profitierte dabei jeweils von Augsburger Unkonzentriertheiten: Jae-Sung Lee erzielte die Führung in der 21. Minute, nachdem sich Felix Uduokhai am eigenen Sechzehner den Ball abluchsen ließ. Drei Minuten später nutzte Karim Onisiwo die nächste Unordnung vor dem Kasten von Rafal Gikiewicz, der den Mainzern die Kugel mit einer halbherzigen Faustabwehr servierte und dann von Onisiwo per Kopf verladen wurde.

Augsburg schaffte den schnellen Anschluss, nach einem allerdings fragwürdigen Elfmeterpfiff: Ermedin Demirovics Kopfball war Leandro Barreiro aus kürzester Distanz an den Arm gesprungen. Schiedsrichter Sven Jablonski entschied nach Ansicht der Videobilder auf eine unnatürliche Handhaltung beim Mainzer Verteidiger und damit auf Strafstoß, den Demirovic selbst versenkte (29.).

Kurz nach Wiederanpfiff stellte Lee mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder hier: Der Koreaner setzte sich nach einem langen Ball energisch gegen Robert Gumny durch, der vergeblich auf Foulspiel reklamierte, und schob ungehindert zum 3:1 ein (52.) - die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Im Vergleich zum wichtigen Erfolg gegen Leverkusen (1:0) nahm Augsburgs Coach Enrico Maaßen zwei Wechsel vor. Demirovic kehrte nach Sperre zurück, dazu feierte Winterzugang Renato Veiga sein Debüt. Den Mainzern fehlte Dominik Kohr (Rippenprellung) in der Startelf, dafür rückte Anton Stach ins Team.

Die 22.200 Fans sahen zunächst intensive Duelle, viele lange Bälle, aber kaum nennenswerte Abschlüsse. Das änderte sich, als Lee dem schläfrigen Uduokhai den Ball klaute und aus kurzer Distanz einschob. Mit der Führung im Rücken legten die Mainzer in ihren bunten Fastnachtstrikots schnell durch Onisiwo nach - und lißen sich auch durch Augsburgs Anschlusstor nicht verunsichern.

Svenssons Team agierte in der Folge weiter zielstrebiger und war dem nächsten Treffer deutlich näher als die Gäste. Ludovic Ajorque ließ die beste Chance aus knapp zwei Metern aber liegen (43.). Genau da knüpfte der FSV nach der Pause an: Erst verpasste Barreiro noch den dritten Treffer (47.), kurz darauf markierte Lee den dritten Treffer. Mainz kontrollierte das Geschehen weiter und drängte auf das nächste Tor. Augsburg fehlte dagegen die Durchschlagskraft. Dazu zählte Fredrik Jensens (74.) vermeintlicher Anschluss aufgrund einer Abseitsposition nicht.

Augsburg eröffnet gegen Hoffenheim

Zum Auftakt des 21. Spieltages trifft der FC Augsburg im eigenen Stadion auf die TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 17.02.2023 um 20.30 Uhr). Mainz beschließt den Spieltag zwei Tage später in Leverkusen (19.30 Uhr).