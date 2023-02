Dank sechstem Jokertor BVB setzt perfekte Serie in Bremen fort Stand: 11.02.2023 17:27 Uhr

Borussia Dortmund hat auch das sechste Pflichtspiel in diesem Jahr gewonnen. Beim 2:0 (0:0)-Erfolg in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen war erneut ein Joker mitentscheidend.

Der BVB demonstrierte gleich zu Beginn, dass er gegen Werder etwas gutzumachen hatte. Im Hinspiel hatten die Dortmunder bis kurz vor Schluss sicher mit 2:0 geführt, ehe Bremen in kürzester Zeit die Wende schaffte und die Partie mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Auch diesmal wollten die Borussen vorlegen, Raphael Guerreiro (9.), der an Jiri Pavlenka scheiterte, und Julian Ryerson (13.), dessen Schuss knapp am Tor vorbeiging, verpassten aber die frühe Führung.

Moukoko wieder in der Startelf - aber schnell wieder raus

Werder spielte in der Folge auf Augenhöhe und kam selbst zu einer guten Möglichkeit. Nach einem Eckball kam Mitchell Weiser zum Abschluss, seinen Volleyschuss konnte BVB-Torhüter Gregor Kobel jedoch souverän abwehren (24.).

Dessen Trainer Edin Terzic musste kurz darauf improvisieren und Sébastian Haller, der nach seinen Comeback-Wochen eine Pause bekommen sollte, ins Spiel bringen. Grund dafür war die Verletzung von Youssoufa Moukoko, der nach einem harten Einsteigen von Leonardo Bittencourt verletzt vom Platz musste (29.). Eine Wirkung hatte der Wechsel aber nicht, einzig ein Torschuss von Emre Can aus 20 Metern war noch vielversprechend - im Gegensatz zu seinem Kunstschuss im Pokal in Bochum (2:1) blieb sein Versuch diesmal aber erfolglos (39.)

Bynoe-Gittens kommt und trifft

Die zu diesem Zeitpunkt gefährlichste Aktion des Spiels gab es dann unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Marco Reus kam nach einem langen Ball zum Abschluss und hatte Pech, dass der Ball an der Ferse Pavlenkas hängen blieb - 22 Sekunden waren in diesem Moment erst in der zweiten Halbzeit gespielt. Wenig später fehlte dem BVB wieder das Glück, als Jude Bellingham nach einer Hereingabe von Ryerson nur wenige Zentimeter zum Torerfolg fehlten (52.).

Den gab es dann aber wie so häufig in der Rückrunde durch einen Joker. Der kurz zuvor eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens traf per sattem Linksschuss ins kurze Eck und brachte die Dortmunder in Führung (68.), ebnete damit den Weg zum sechsten Sieg im sechsten Pflichtspiel im Jahr 2023. Während dieser Serie war es schon der sechste Jokertreffer.

Brandt beseitigt letzte Zweifel

Ein Spieler aus der Startelf hätte die Partie etwas später schon vorentscheiden müssen. Julian Brandt umkurvte Pavlanka, schloss aber derart unkontrolliert ab, dass der Ball noch auf der Linie von Amos Pieper abgewehrt werden konnte (77.).

Seine nächste Gelegenheit nutzte der WM-Teilnehmer jedoch. Diesmal setzte sich Brandt gegen Niklas Stark durch und schob den Ball eiskalt ins lange Eck zum 2:0 der Dortmunder ins Tor (85.). Und anders als in der Hinrunde reichte das gegen Werder, der BVB spielte das Ergebnis locker über die Zeit und verdiente sich mit einer erneut starken Leistung den Sieg, bleibt damit nur drei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.

Dortmund mit harter Aufgabe in der Champions League

Vor dem nächsten Spiel in der Liga, empfängt Dortmund den FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League (Mittwoch, 15.02.2023 um 21.00 Uhr). Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Werder Bremen zu Gast bei der Frankfurter Eintracht (Samstag, 18.02. um 18.30 Uhr). Dortmund ist einen Tag später im eigenen Stadion gegen Hertha BSC gefordert (17.30 Uhr).