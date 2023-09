Tel trifft spät Bayern zittert sich gegen Mönchengladbach zum Sieg Stand: 02.09.2023 20:28 Uhr

Der FC Bayern München hat auch sein drittes Bundesligaspiel der laufenden Saison gewonnen, tat sich beim 2:1 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach aber überraschend schwer. Der starke Leroy Sané (58.) und der eingewechselte Mathys Tel (87.) trafen für München, Ko Itakura (30.) hatte die Gladbacher mit einem schönen Kopfball in Führung gebracht.

Die Bayern zeigten, erstmals in dieser Saison mit Thomas Müller in der Startelf, eine spielerisch schwache Leistung, Angreifer Harry Kane trat kaum in Erscheinung. Die enttäuschend in die Saison gestarteten Gladbacher verteidigten kompakt und waren bei Standardsituationen gefährlich, verkrochen sich nach der Führung aber tief in der eigenen Hälfte.

Gladbach gefährlich bei Standards

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase hatte Gladbachs Marvin Friedrich die Partie in Fahrt gebracht. In der 26. Minute köpfte der Innenverteidiger eine Freistoßflanke vom Elfmeterpunkt aus auf die Torlatte. Nur vier Minuten später ein Eckball von rechts: Alassane Plea flankte, Wöber verlängerte und Itakura stieg am zweiten Pfosten zum Kopfball hoch. Der präzise Abschluss flog unhaltbar für Sven Ulreich rechts oben ins Netz.

Die Bayern wirkten zunächst beeindruckt, kamen kaum durch die Gladbacher Defensivreihe hindurch. In der 39. Minute erspielten sie sich die erste große Chance: Müller passte zu Sané, der sich mit einem starken Antritt in Schussposition brachte. Gladbachs Torwart Moritz Nicolas lenkte den Ball mit einem starken Reflex an die Torlatte.

Nicolas vertritt Omlin im Gladbacher Tor

Nicolas vertrat Stammtorhüter Jonas Omlin, der mit einer Schulterverletzung noch länger auszufallen droht. Der 25-Jährige steht schon seit 2015 bei Mönchengladbach unter Vertrag, wurde in den vergangenen Jahren jedoch stets verliehen und lief erstmals für die Borussia in der Bundesliga auf. Er scheint sich im Kampf um die Rolle des ersten Ersatztorwarts gegen Routinier Tobias Sippel (35) und Talent Jan Olschowsky (21) durchgesetzt zu haben und überzeugte mit mehreren starken Paraden.

Bei den Bayern bildeten erneut Joshua Kimmich und Leon Goretzka die Doppel-Sechs, nachdem der Transfer des Defensivspezialisten Joao Palhinha am Freitag im letzten Moment geplatzt war. "Ich war sehr traurig, weil ich wusste, wie gern der Spieler zu uns wollte, und ich weiß, was uns dieser Spieler gegeben hätte", sagte Bayern-Trainer Tuchel bei Sky.

Kimmich knackt das Bollwerk

An defensiver Stabilität fehlte es München gegen Mönchengladbach nicht, wohl aber an Ideen im Offensivspiel. Zur zweiten Hälfte brachte Tuchel Konrad Laimer für Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. Die Gladbacher zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück und ließen den Gegner anrennen.

Schließlich war es Kimmich, der das Bollwerk knackte. Mit einem Chip-Ball über die Abwehr hinweg bediente er Sané, der den Ball bei seinem Abschluss nicht voll erwischte, aber dennoch zum Ausgleich traf.

Gnabry vergibt dicke Chance

Auch im Anschluss beschränkte sich Mönchengladbach aufs Verteidigen, Bayern rannte pausenlos an. In der 70. Minute hätte Serge Gnabry für die Führung sorgen müssen, er köpfte kurz nach seiner Einwechslung aus vier Metern allerdings Torwart Nicolas an.

Tuchel zog in der 81. Minute seinen letzten Offensivjoker, brachte Tel für Goretzka. Wenige Minuten später köpfte er nach einer Kimmich-Ecke von rechts freistehend zum Sieg ein. Mönchengladbach schaffte es nach knapp einer Stunde mit fast ausschließlich Defensivarbeit nicht mehr, das Offensivspiel anzukurbeln.

Bayern eröffnet kommenden Spieltag gegen Bayer, Gladbach in Darmstadt

Der FC Bayern trifft am kommenden Bundesliga-Spieltag auf die Werkself (Freitag, 15.09.2023 um 20.30 Uhr). Die Fohlen sind zwei Tage später beim SV Darmstadt gefordert (17.30 Uhr).