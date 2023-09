62. Nach langem mal wieder ein Gladbacher Abschluss. Pléa flankt von links aus über 25 Metern mit rechts in die Mitte. Kurz hinter dem Elfmeterpunkt drückt Friedrich dann in die Mitte des Tores. Null Problem für Ulreich bei dem lockeren Abschluss.

60. Kingsley Coman Bayern Gelbe Karte für Kingsley Coman (Bayern München)



58. Leroy Sané Bayern Tooor für Bayern München, 1:1 durch Leroy Sané

Der Druck trägt Früchte! Kimmich bekommt halbrechts die Kugel und von seinen Gegnern viel Zeit. So kann er aus 25 Metern vertikal in den Strafraum chippen, wo Sané von rechts einstartet. Mit der Brust kontrolliert er halbrechts und tippt den abtropfenden Ball mit dem linken Fuß aus sieben Metern links am Keeper vorbei ins lange Eck. Dabei trifft er den Ball nichtmal richtig, doch trotzdem rollt die Kugel ins Netz.

56. Laimer gibt aus dem rechten Halbfeld scharf in die Mitte. Der Ball titscht einmal auf und kommt halblinks dann etwas zufällig bei Müller. Der zieht sofort mit rechts ab, doch verfehlt den rechten Pfosten halbhoch knapp.

54. Itakura auf der Linie! Coman setzt sich links im Strafraum gegen N'Goumou durch. Nicolas wehrt nach vorne ab, Goretzka ist aus acht Metern aber da. Seitlich köpft er ins rechte Eck, doch Itakura steht im dicht besetzten Strafraum in der Schussbahn kurz vor der Linie.

52. Dann von rechts wieder der Regelfall: Kimmich zieht den Standard hoch in die Mitte. Goretzka ist zwar dran, aus zehn Metern kann er im Getümmel bei der hohen Flanke aber keinen Druck beim Kopfball aufbauen.

51. Das erste Mal ist eine Bayern Ecke mal etwas inspirierter: Kimmich wird mit einem Doppelpass von links etwas nach hinten gespielt. Die folgende Flanke auf den zweiten Pfosten erreicht Kim an der Grundlinie, doch die Ablage kommt nicht an.

49. Der erste gute Angriff gehört aber den Gladbachern. Wöber wird im Konter links geschickt und will hinter der Abwehr entlang auf den zweiten Pfosten spielen. Ulreich hat das aber geahnt und ist die entsprechenden drei Meter vor seinem Tor, um abzufangen.

46. Mazraoui wird zur Pause gelb-vorbelastet ausgewechselt. Laimer übernimmt für ihn die rechte Position.

46. Konrad Laimer Bayern Einwechslung bei Bayern München: Konrad Laimer

46. Noussair Mazraoui Bayern Auswechslung bei Bayern München: Noussair Mazraoui

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 geht es in die Kabinen! Das Spiel kommt im ersten Durchgang lange nicht in Fahrt, doch ein Latten-Kopfball von Friedrich lässt die Borussia für wenige Minuten etwas mutiger werden. Das nutzen die Fohlen durch einen weiteren Standard aus, indem Itakura eine verlängerte Ecke perfekt ins Tor köpft (30.). Die Bayern haben in der Folge noch mehr Druck gegen die tiefstehenden Verteidigungslinien durchzukommen. Auch für den FCB springt aber nach einem super ersten Kontakt von Sané ein Lattentreffer heraus. Natürlich wird der Druck weiter erhöht, noch sieht das gegen die tiefe Abwehr aber zäh aus.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Mit einem harmlose Davies-Fernschuss aus über 20 Metern geht es in die Kabinen!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Bayern drückt die Gegner nochmal hinten rein, aber in den Zweikämpfen sieht das Heimteam bislang wirklich stabil aus.

42. Kuriose Szene: Čvančara hat im Zweikampf seinen Schuh verloren. Weil die Bayern umschalten, schnappt er sich den Schuh und läuft auf dem Stutzen zurück. Bei der nächsten Unterbrechung ist dann Zeit fürs Anziehen.

39. Sané an die Latte! Müller legt zentral mit dem Rücken zum Tor aus 17 Metern nach rechts zu Sané, der den Ball direkt rechts an Wöber vorbeilegt. Der Antritt ist viel zu schnell für den Verteidiger, sodass der Flügelspieler aus acht Metern mit rechts abdrücken kann. Nicolas ist noch leicht dran, bevor der Ball im langen, linken Eck an die Latte prallt und zum Einwurf ins Aus springt.

37. Die Gladbacher Viererkette lässt sich immer wieder bis an den eigenen Sechzehner fallen. Mit den engen Räumen kommen die Bayern noch nicht gut zurecht.

34. Im zweiten Versuch einer Ecke ist Kimmich am rechten Sechzehnereck und gibt mit links hoch scharf vor das Tor. Nicolas ist fünf Meter vor dem Kasten mit der Faust vor Müller zur Stelle.

32. Gladbach will mehr! Rechts gibt es einen Freistoß an der Eckfahne, den Pléa flach in den Rückraum passt. Auf Höhe des rechten Pfostens hat Weigl viel zu viel Platz und zieht flach mit rechts ins kurze Eck ab. Dieses Mal kann Ulreich mit der Parade aber abwehren und nach außen klatschen.

30. Ko Itakura M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Ko Itakura

Die Gladbacher nutzen die Phase tatsächlich für die Führung! Pléa flankt eine Ecke von rechts in die Mitte. Acht Meter vor dem kurzen Pfosten verlängert Wöber in hohem Bogen weit nach links, wo Itakura frei steht. Den schwierigen Kopfball drückt der Innenverteidiger von links aus sieben Metern in den rechten Winkel. Weil sich der Ball spät senkt, hat Ulreich überhaupt keine Chance.

28. Kurz ist das Gladbacher Publikum besonders euphorisch, doch mit den vielen Pässen in der gegnerischen Hälfte nehmen die Bayern schnell wieder die Luft raus. Trotzdem wirken die elf Borussen auf dem Rasen beflügelt.

26. Aus dem Nichts ein Gladbacher Lattentreffer! Einen Freistoß vom linken Flügel aus 25 Meter erreicht Friedrich am Elfmeterpunkt mit der Stirn. Zentral trifft der Innenverteidiger mit seinem Kopfball die Oberkante der Latte. Sonst wäre Ulreich aber wohl da gewesen.

25. Rechts kratzt ein Gladbacher die Kugel gerade noch vor dem Aus und schlägt eigentlich viel zu weit nach hinten in die Mitte, weil er noch einen Münchner abschießen will. Allerdings kommt der Ball so zu Reitz, der hinten im Sechzehner aus 14 Metern aber den Ball mit links beim Volley nicht trifft.

24. Viele kleine Pfiffe sorgen jetzt für einige Unterbrechungen. Das nimmt etwas den Fluss aus dem ohnehin noch nicht spektakulären Spiel.

22. Noussair Mazraoui Bayern Gelbe Karte für Noussair Mazraoui (Bayern München)

Mazraoui mit einer ausgesprochen dummen Gelben Karte. Er fälscht zunächst den Ball zwar ab, trifft aber auch klar den Gegner. Weil er sich so sehr über den Pfiff aufregt, gibt es nach den harmlosen Zweikampf eine frühe Verwarnung.

19. Sané mal wieder mit einer Strafraum-Aktion! Müller bekommt einen Chip-Ball und geht mit einer Körpertäuschung weit rechts in den Strafraum. Er verzögert lange, kann dann aber in die Mitte zum eingelaufenen Mitspieler ablegen. Sané nimmt einmal mit, zieht mit der linken Innenseite einen Meter hinter dem rechten Fünfer-Eck aber dann deutlich links vorbei.

17. Das erste Mal nach langer Zeit sind die Gastgeber mal wieder mit Ball in der Angriffs-Hälfte. Allerdings ist nach dem Freistoß kurz hinter der Mittellinie nach dem halten Kims gegen Čvančara der Ball auch sofort wieder weg.

14. Andererseits eröffnet das Räume zum einstarten: nach einem tiefen Steilpass aus der eigenen Hälfte ist Müller links auf dem Flügel auf dem Weg. Friedrich ist jedoch als erster am Ball und klärt.

12. Kane bekommt in der Spitze trotz des vielen Ballbesitzes kaum Bälle. Dementsprechend lässt er sich jetzt mal nach hinten fallen, dabei gerät er aber viel zu nah an den eigentlichen Spielgestalter Kimmich, sodass die zwei Spieler beinahe auf einem Fleck stehen.

9. Wöber aus 20 Metern mit dem ersten Schuss der Fohlen! Vier Meter hinter dem linken Strafraumeck drückt er mit links flach ab, doch er zieht etwas neben den rechten Pfosten. Ulreich sieht das und zieht die Arme weg.

8. Das Spiel ist nur in der Gladbacher Hälfte. Pléa gewinnt kurz vor der Mittellinie mal einen Zweikampf, doch noch während der Szenenapplaus läuft, ist die Kugel wieder weg.

5. Auch für das Heimteam geht es das erste Mal nach vorne. Der hohe, vertikale Ball auf den linken Flügel wird schließlich auf Reitz im Rückraum gelegt, der ihn aber nicht verarbeiten kann.

3. Nach der zweiten Ecke, dieses Mal von rechts, steigt Goretzka aus zehn Metern halblinks hoch. Er wird beim Kopfball aber entscheidend von Itakura gestört, sodass Nicolas den Aufsetzer in der Mitte seines Kastens einfach aufnehmen kann.

2. Nach 68 Sekunden gibt es die erste Ecke für den FC Bayern. Müller gewinnt den Ball gegen einen zu riskanten Aufbau, Coman schießt dann den Gladbacher an der Eckfahne an.

1. Spielbeginn

Bevor es losgeht ein kurzer Blick auf den Saisonstart. Die Bayern konnten die ersten beiden Spiele gegen Bremen (4:0) und Augsburg (3:1) gewinnen. Gladbach ist dagegen weniger erfolgreich gestartet: Nach dem 4:4 in Augsburg gab es in vergangenen Woche ein deutliches 0:3 gegen Leverkusen.

Seit fünf Gastspielen in Gladbach hat der Deutsche Rekordmeister nicht mehr gewonnen. In der letzten Saison gab es eine 2:3-Pleite, zuvor in der Saison ein 1:1 und das desaströse 0:5 im Pokal. Auch in den beiden Spielzeiten davor gab es Siege für das Heimteam.

Bei den Gladbachern steht heute mit Moritz Nicolas ein neuer Keeper zwischen den Pfosten. Jonas Omlin fällt mit einer Verletzung länger aus, im Duell mit Olschowsky und Sippel (Bank) hat der 25-Jährige offenbar die Nase vorne. Letztes Jahr war er an Kerkrade verliehen, ein Pflichtspiel durfte er im Pokal bereits für Gladbach absolvieren.

In einem bemerkenswerten Interview erklärt Thomas Tuchel den Gedanken mit einem neuen Defensiven Mittelfeldspieler: Man werde sehen, ob der Kader im Transferfenster besser geworden sei, sicher wäre er aber dünner. Palinhas Aufgabe wäre gewesen, seinen sehr guten Mittelfeldspielern, die sehr gerne mit nach vorne gingen, einen defensiveren Spieler "ins Kreuz" zu setzen. So hätte die offensive Kreativität Kimmichs, Goretzkas und Laimers unterstützt werden sollen.

Auch bei den Fohlen lohnt sich ein Blick ins zentrale Mittelfeld. Dort sind die zuletzt nicht wirklich harmonierenden Weigl und Neuhaus erneut in der Anfangself. Sie werden aber durch Reitz ergänzt, der für Honorat ins Team rückt. Es deutet sich damit an, dass auf eine Dreierkette gesetzt wird. Alternativ könnte auch Wöber in die Außenverteidigung und Neuhaus auf die Zehn rücken.

Dementsprechend werden heute erneut Kimmich und Goretzka im Zentralen Mittelfeld aufgeboten. Letztgenannter könnte der Gewinner des erfolglosen Transfer-Endspurts der Münchner sein, nachdem es zuvor schlechte Nachrichten für ihn gegeben hatte. Leon Goretzka wurde nämlich von Hansi Flick nicht für die kommenden beiden Länderspiele nominiert.

Besonders bitter ist das für den letztgenannten. Der Portugiese war von Thomas Tuchel als Lösung für die Sechs ausgemacht worden und absolvierte in München schon den Medizincheck und erste Foto-Shootings. Schließlich musste er durch die nicht erteilte Wechsel-Erlaubnis Fulhams ohne Transfer wieder abreisen. Die Londoner hatten so kurzfristig keine Alternative gefunden.

Einen Tag nach dem ereignisreichen Ende des Transferfensters tritt der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach an. Dabei ist kein Neuzugang des gestrigen Tages, denn sowohl die Transfers von Pavard-Alternativen in der Verteidiger als auch der Palinha-Wechsel konnten nicht rechtzeitig über die Bühne gebracht werden.