Berlins Volland fliegt vom Platz Xavi Simons und Sesko zaubern - Leipzig gewinnt gegen Union

RB Leipzig hat in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (03.09.2023) gegen den 1. FC Union gewonnen. Das hatte viel mit den Neuzugängen Xavi Simons und Benjamin Sesko zu tun.Die Berliner hingegen verloren nicht nur ein Spiel.

Beim 3:0 (0:0)-Erfolg in Berlin war Leipzigs Xavi Simons der Spieler des Spiels. Die Führung erzielte er in der 51. Minute mit einem Traumtor selbst, anschließend bereitete er den Treffer Benjamin Sesko vor (85.). Und Sesko traf keine 120 Sekunden später noch einmal. Kann man als Joker schon so machen.

Für Union hingegen war es ein Nachmittag, den sie in Berlin-Köpenick sicher gerne schnell wieder vergessen würden. Im eigenen Stadion war der 1. FC Union 24 Bundesligaspiele ohne Niederlage geblieben, diese Serie fand nun ein Ende. Und dann beendete die Mannschaft von Urs Fischer das Spiel auch noch in personeller Unterzahl: Kevin Volland sah nach einem Foul an Mohamed Simakan die Rote Karte (64.).

In der Tabelle hat Leipzig Union überholt. Beide Mannschaften haben nun sechs Punkte, aber RB hat die bessere Tordifferenz. Aber der Reihe nach.

Xavi Simons scheitert erst und jubelt dann doch

Für den ersten Aufreger der Partie hatte Unions Neuzugang Volland gesorgt. Nach Vorlage von Alex Král kam Volland vor Gegenspieler Simakan zehn Meter vor dem Tor zum Kopfball. Leipzigs Torhüter Janis Blaswich parierte zur Ecke (13.).

Fünf Minuten später hatte dann Leipzig eine erste Möglichkeit, es war eine ziemlich gute: Simons kam aus knapp 20 Metern zum Schuss, aber Berlins Torhüter Frederik Rönnow lenkte den Ball mit den Fingerspitzen so eben noch über das Tor.

Als Simons zu Beginn der zweiten Hälfte noch einmal zum Abschluss kam, war Rönnow aber ohne Abwehrmöglichkeit. Nach Vorlage von Benjamin Henrichs schlenzte Simons den Ball vom Strafraumrand genau oben rechts ins Eck.

Als Xavi Simons und Sesko zauberten

In der Schlussphase erhöhte Union das Risiko, für die Leipziger ergaben sich nun mehr Räume, sie kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Bei Abschlüssen von Dani Olmo (76.) und Henrichs (82.) parierte Torhüter Rönnow stark.

Am Ende musste Rönnow trotzdem noch zweimal den Ball aus dem Netz holen. Erst spielte Xavi Simons mit einem feinen Steckpass Sesko frei, dessen Schuss vom rechten Innenpfosten über die Linie rollte. Dann bediente Dani Olmo Sesko, der diesmal per Kopf und genau unter die Latte traf.

