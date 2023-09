BVB bei Füllkrug-Debüt wackelig Dortmund patzt überraschend gegen Heidenheim Stand: 01.09.2023 23:14 Uhr

Borussia Dortmund ist extrem wackelig in den 3. Spieltag der Bundesliga gestartet. Aufsteiger 1. FC Heidenheim war am Freitag (01.09.23) beim 2:2 (2:0) zuerst chancenlos - dann wurde es turbulent.

Für Dortmund waren Julian Brandt (7.) und Emre Can vom Elfmeterpunkt (15.) früh erfolgreich. In der zweiten Hälfte griff dann mehrfach der VAR in äußerst kniffeligen Situationen ein - und Heidenheim kam durch Eren Dinkçi (61.) und Tim Kleindienst (82.) zum verdienten Ausgleich und zum historischen ersten Punkt der Heidenheimer in der Bundesliga.

"Wir hätten einige Male das entscheidende Tor machen müssen" , sagte der einen Tag nach seinem Transfer nach Dortmund spät eingewechselte Niclas Füllkrug zur Sportschau, "aber wir dürfen so ein Spiel nach einer 2:0-Führung mit unserer Mannschaft niemals aus der Hand geben." "Ich bin nassgeschwitzt" , sagte Heidenheims Trainer am ARD-Mikrofon, "aber wir haben die erste Halbzeit überstanden und konnten in der Pause etwas umstellen und mehr Risiko zu gehen." Und er fügte hinzu: "Und uns war klar: Wenn der Anschlusstreffer kommt, dann haben wir noch eine Chance. Und so war's."

Dortmund startet ohne Füllkrug

Borussias Trainer Edin Terzic ließ Füllkrug zu Spielbeginn auf der Bank. Die Offensive der Gastgeber vermisste den neuen Kollegeb vorerst auch nicht. Denn mit der ersten Torchance stellte Dortmund auf 1:0: Emre Can ließ den Ball auf Brandt springen, der aus aus halbrechter Position aus der Drehung unter die Latte traf.

Auch an der Entstehung des zweiten Treffers war Brandt maßgeblich beteiligt. Als der Nationalspieler an Heidenheims Lennard Maloney vorbei wollte, fuhr der den Arm aus und stoppte den Dortmunder regelwidrig. Schiedsrichter Tobias Reichel entschied nach Ansicht der TV-Bilder auf Strafstoß, den Can sicher und abgezockt ins Tor beförderte. Bis zum Halbzeitpfiff hätte Donyell Malen mehrfach erhöhen können, blieb jedoch glücklos.

Heidenheim: Nach der Pause mutiger und mit großem Willen

Der Coach von HDH, Frank Schmidt, brachte zur zweiten Halbzeit Marvin Pieringer und wechselte damit viel Schwung für sein Team ein. In der 49. Minute vergab Tim Kleindienst die Riesenchance zum Anschlusstreffer, als er den Ball nicht voll traf und Gregor Kobel mit seinem Schuss vor keine unlösbaren Probleme stellte. Dann jubelte der Aufsteiger.

Doch vergebens: Denn nach einem Treffer jenes Pieringer kullerte der Ball ins Dortmunder Tor. Doch nach der Überprüfung von mehreren unübersichtlichen Situationen entschied Schiri Reichel auf Hinweis des VAR zurecht auf Handspiel (49.). Das aber entmutigte die Gäste aus Württemberg keineswegs.

Denn eine Viertelstunde später - Marcel Sabitzer hatte zwischenzeitlich mit einem Fernschuss knapp verfehlt - unterlief Marius Wolf im Spielaufbau ein kapitaler Abspielfehler. Jan-Niklas Beste bediente Dinkçi, der mit einem platzierten Flachschuss neben den rechten Pfosten Kobel überwand.

Elfmeter, nein ... doch! Ausgleich!

Der glücklos agierende Karim Adeyemi ging vom Feld, wenig später musste Sebastien Haller vom Feld. Aber zu diesem Zeitpunkt herrschte totale Konfusion. Denn Haller hatte Beste gefoult - doch zuerst entschieden die Unparteiischen auf Abseits. Dann kam Füllkrug - für Haller. Und der VAR schritt wegen der vorangegangenen Situation doch noch ein: Foul von Haller? Neue Spielsituation?

Reichel und seine Video-Assistenten diskutierten am Spielfeldmonitor lang und entschieden sich dann doch für Strafstoß. Kleindienst verwandelte cool in die Mitte, und der inzwischen auf der Bank sitzende Haller sah für sein Foul nachträglich noch gelb. Ausgleich für Heidenheim!

Wegen des häufigen Bemühens der Videobilder ließ Reichel zwölf Minuten nachspielen. Lukas Nmecha hatte kurz vor Ablauf der langen Nachspielzeit den Siegtreffer auf dem Schlappen - traf aber nur die Latte. Der 1. FC Heidenheim brachte Borussia Dortmund im Hexenkessel Westfalenstadion ins Wanken - aber der Riese, bei dem Sabitzer aus dem Dortmunder Spiel herausragte, kam mit einem blauen Auge davon.

BVB in Freiburg, Heidenheim gegen Werder

Am 4. Spieltag der Bundesliga geht es für den BVB nach Freiburg (Samstag, 16.09.2023 um 15.30 Uhr). Heidenheim empfängt einen Tag später Werder Bremen (15.30 Uhr).