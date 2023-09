Der 3. Spieltag läuft! Schiedsrichter Tobias Reichel hat die Partie freigegeben, in der Dortmund in Gelb-Schwarz, Heidenheim in weiß antritt.

Heidenheim steht zwar mit null Punkten aktuell nicht gut da, war aber in seinen ersten beiden Partien keineswegs chancenlos. Nach erwarteten Punkten sind sie sogar die achtbeste Mannschaft der Liga - nur eine Tabellenposition hinter ihrem heutigen Gegner. Vor allem offensiv überzeugte der Aufsteiger, der bereits 30 mal aufs Tor feuerte. Nur vier Mannschaften schossen öfter in Richtung gegnerisches Tor. Ein besonderes Augenmerk muss der BVB auf Ex-Schützling Jan-Niklas Beste haben, der in den ersten beiden Spielen zu überzeugen wusste und gegen Wolfsburg traumhaft traf.

Am heutigen Freitagabend ist ein Duell zwischen David und Goliath. Der BVB verpasste in der vergangenen Saison nur hauchzart die Meisterschaft, während Heidenheim erstmalig wie sensationell in die höchste deutsche Spielklasse aufstieg. Trotzdem ist der FCH heute keineswegs chancenlos: Am vergangenen Spieltag führte er lange Zeit mit 2:0 gegen Hoffenheim, eher die Kraichgauer die Partie noch in letzter Sekunde drehten. Der BVB machte in seinen ersten beiden Spielen keinen souveränen Eindruck - am letzten Wochenende kam er nicht über ein 1:1 heraus. Verwundbar sind die Borussen allemal, trotzdem gehen sie als haushohe Favoriten ins Spiel.