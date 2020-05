Wiederaufnahme der Bundesliga? Der bange Blick Richtung Politik

Wenn sich am Mittwoch (06.05.2020) die Bundeskanzlerin Angela Merkel per Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in Zeiten von Covid-19 berät, wird man nicht zuletzt bei der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) gespannt auf die Verkündung der Ergebnisse warten. Es geht schließlich auch um die nähere Zukunft des deutschen Profifußballs und dort vor allem um die Frage: Überzeugt das nachgebesserte Hygienekonzept der DFL die Politik so sehr, dass von dort das endgültige "Go" für die Wiederaufnahme der Bundesliga mit sogenannten Geisterspielen ertönt?

Weiterhin deutliche Kritik an DFL-Plänen

Schon in der vergangenen Woche war mit einer Entscheidung für die Wiederaufnahme der Bundesliga gerechnet worden, doch im Fußball mussten sie sich zunächst gedulden. Einige führende Länderpolitiker, darunter Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder, hatten sich da bereits recht deutlich für Geisterspiele in der Bundesliga ausgesprochen. Nun wird mit einer Entscheidung in Sachen Fußball gerechnet. Und es wäre schon eine Überraschung, sollte die Politik gegen eine Fortsetzung des Spielbetriebs im deutschen Profifußball entscheiden - wenngleich es weiterhin auch deutliche Kritik an den Plänen der DFL gibt.

Am Montag (03.05.2020) hat Steffen Augsberg, Mitglied des Deutschen Ethikrats, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ein Interview gegeben und sich darin negativ über die schnellen Wiederaufnahmepläne des Fußballs geäußert. "Mich wundert, dass wir auf die Bundesliga-Debatte so viel Energie verwenden. Sie ist ein Beispiel für geschicktes Lobbying. Geisterspiele gaukeln nicht einmal Normalität vor, sondern verdeutlichen vor allem, wie unnormal die Zustände sind" , sagte Augsberg.

Zwei Politiker, zwei Meinungen: Laschet vs. Lauterbach

Es wird dem DFL-Chef Christian Seifert vor diesem Hintergrund nicht gefallen haben, was er in den letzten Tagen über die Bundesliga lesen , hören und sehen musste. Begonnen hatte alles am Freitagabend (01.05.2020), als der 1. FC Köln bekanntgab, dass zwei Spieler und ein Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden. Am Tag darauf sagte Kölns Mittelfeldspieler Birger Verstraete in einem Interview mit dem flämischen Fernsehsender "VTM", er habe zu zwei der Infizierten direkten Kontakt gehabt und mache sich nun große Sorgen, auch weil seine Freundin zu einer Risikogruppe gehöre. Ihm stehe gerade "der Sinn nicht nach Fußball" , sagte Verstraete.

Beim FC fanden sie das gar nicht lustig. Es dauerte nicht lange, bis der Klub ein Statement veröffentlichte, in dem Verstraete mit Sätzen wie diesem zitiert wurde: "Es lag nicht in meiner Absicht, den zuständigen Behörden oder dem 1. FC Köln Vorwürfe zu machen." Mittlerweile haben die Kölner einen zweiten Test durchgeführt, alle Getesteten sind negativ. Allerdings gibt es im deutschen Profifußball weitere positive Fälle, zehn haben die DFL oder die beteiligten Vereine bestätigt. Zwei infizierte Personen meldete etwa Borussia Mönchengladbach und auch bei Erzgebirge Aue gibt es eine positive Corona-Diagnose - Profis, Trainer- und Betreuerstab wurden in häusliche Quarantäne geschickt.

Die Frage ist nun die, wie man die Ergebnisse deutet. Man kann das so tun, wie es die DFL tut oder Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. Im Interview mit dem ARD -Morgenmagazin sagte Laschet, die Fälle seien ja gerade "ein Beleg dafür, dass das ganze System funktioniert." Ganz anders sieht das Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD und ein erklärter Gegner einer Wiederaufnahme der Bundesliga. Die Zahl der Infektionen sei hoch und die Gefahr für die Spieler nicht ausreichend untersucht, sagte Lauterbach im Interview mit dem RBB : "Für mich ist es das einfach nicht wert."

Auftritt Kalou und der bange Blick Richtung Politik

Am Montag schließlich dürfte die Aktion von Salomon Kalou die Stimmung bei der DFL nicht unbedingt verbessert haben. Kalou filmte sich dabei, wie er auf dem Gelände seines Arbeitsgebers Hertha BSC Vereinsmitarbeiter und Mitspieler fröhlich per Handschlag begrüßte. Hygieneregeln? Welche Hygieneregeln! Man sieht in dem Video auch noch, wie ein Physiotherapeut einen Coronatest bei einem Mitspieler machte. "Sala, lösch das bitte" , sagte der Physiotherapeut noch, doch da war es schon zu spät.

Kalou, das sollte man an dieser Stelle wissen, entschuldigte sich später. Im Interview mit dem Spiegel sagte er: "Das Video hätte ich niemals machen dürfen. Es war respektlos, und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Aber ich bin mehr als diese fünf schlechten Minuten, die man dort von mir in der Kabine sieht." Nur wird Kalou auch Reue nicht helfen: Die Hertha hatte ihn sehr schnell suspendiert. Ende Juni läuft sein Vertrag aus, womöglich wird der Abschied des Ivorers nach fünf erfolgreichen Jahren ein unrühmlicher. Sogar die DFL twitterte erbost.

Und doch dürfte sich so mancher Beobachter beim Anblick des Videos noch ganz andere Fragen gestellt haben: Wie kann es sein, dass mehrere Spieler und ein Mitarbeiter des Vereins Kalou nicht etwa zurück- und anschließend zurechtweisen? "Es ist aus meiner Sicht schlichtweg ein Skandal, dass niemand eingreift, wenn die simpelsten Regeln missachtet werden. Das wirft für mich natürlich erneut Fragen nach der Durchsetzung auf" , sagte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, der "Rheinischen Post".

Tests auch im privaten Umfeld der Spieler

Der Verband hat schon Mitte April einen ausführlichen Plan vorgelegt, wie auch in Zeiten von Covid-19 Fußball gespielt werden kann. Weil es neben viel Lob auch kritische Anmerkungen aus der Politik gab, hat die DFL noch einmal nachgebessert. Die Mannschaften sollen "mindestens die letzten 7 Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne" verbringen, heißt es in der überarbeiteten Version.

Außerdem plant die Liga auch freiwillige Testungen aller Personen im engeren privaten Umfeld der Spieler - "einmal zu Beginn und einmal nach etwa der Häfte der verbleibenden Spielzeit" , heißt es im DFL-Papier. Wer da nicht mitmachen möchte, soll wenigstens Buch führen: Kontakte zur Außenwelt sollen schriftlich dokumentiert werden.



