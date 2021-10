Fans und Fußball: Nicht mehr der große Stellenwert

Ultras vielerorts noch nicht zurück

Zudem bleiben bisher die meisten Ultras den Stadionkurven fern. Nur wenige Ultra-Gruppierungen sind bereits in die Stadien zurückgekehrt. Bei Mainz 05 zum Beispiel am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin. Und auch bei Werder Bremen sind sie im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim erstmals wieder da gewesen.

Die besonders frenetischen Anhängern gelten als Stimmungsmacher auf den Rängen. Das ist auch in Dortmund nicht anders, wo sich zum Beispiel "THE UNITY – Supporters Dortmund e.V. " wegen unterschiedlicher Regelungen in den Stadien noch Mitte September deutlich gegen eine Rückkehr ausgesprochen hat. Und auch die Frankfurter-Ultras haben sich aktuell gegen eine Rückkehr in die Kurve ausgesprochen: "Wir sind jedoch nach wie vor keine Stimmungsdienstleister, sondern haben klare Vorstellungen davon, unter welchen Bedingungen eine freie und lebendige Fankurve, wie wir sie alle kennen, existieren kann" , heißt es in einer Stellungnahme.

Für Fanforscher Harald Lange bedeutet all dies keine Normalisierung für den Profi-Fußball, im Gegenteil. Ein Großteil der Fans habe gemerkt, dass es neben Fußball auch anderes gebe. Und mit einer schrittweisen Rückkehr der Ultras würde auch wieder eine stärkere Opposition im Sinne von Meinungsbildung Einzug in die Stadien erhalten. "Die Stadionkurven sind ja für die Fanszenen auch die Bühne, um sportpolitische Missstände anzusprechen. Und das hat ja im letzten Jahr völlig gefehlt, so dass wir trotz der Schieflage des Fußballs wenig kritische Resonanz bekommen haben. Das wird sich in den kommenden Wochen mit einer verstärkten Rückkehr der Ultras ändern."

