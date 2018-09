Abwehr - Niklas Stark (Hertha BSC ): Der Innenverteidiger war der unangefochtene Abwehrchef der Berliner, trotz der Rückkehr von Nationalspieler Marvin Plattenhardt. Stark hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Hertha Wolfsburgs Drangperiode im ersten Durchgang schadlos überstand. Er räumte fast alles ab, was an Flanken in den Strafraum kam, und ließ auch Wolfsburgs Sturmhünen Wout Weghorst nicht zur Entfaltung kommen.