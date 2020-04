Coronatests in der Bundesliga: Machbarkeit und Moral

Fußball würde Deutschlands Testkapazität nur geringfügig belasten

Prinzipiell sei das möglich, sagt Ulrich Grünewald, der beim WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks arbeitet. Die Testkapazitäten in Deutschland seien deutlich gestiegen. " Laut Robert-Koch-Institut waren in der 10. Kalenderwoche noch 7.000 Tests pro Tag möglich, in der 15. Kalenderwoche waren es 123.000 täglich ", sagt Grünewald. " Wir haben in Deutschland mehr Kapazitäten, als getestet wird. "

Der Bundesverband "Akkreditierte Labore in der Medizin" kommt auf ähnliche Zahlen und beklagte in dieser Woche, dass die Testkapazitäten nicht ausgeschöpft werden. Das muss zwar nicht am geringen Interesse an Tests liegen, die Belastung dieser Kapazität durch den Fußball wäre aber zumindest aus jetziger Sicht eher gering. Diese Feststellung ist den Bundesligisten so wichtig, dass manch Pressesprecher sie in Fanforen verbreitet. Der Fußball wirbt um Rückhalt.

Wenn von Tests gesprochen wird, ist der sogenannte PCR -Test (Polymerasekettenreaktion) gemeint. Dabei werden Abstriche im hinteren Rachenraum und in der Nase entnommen, nach bestenfalls rund vier Stunden liegt das Ergebnis vor. Für den Fußball wäre das im Vorfeld eines Anpfiffs also ein praktikabler Weg. " Der Test gibt allerdings immer nur den aktuellen Ist-Zustand wieder ", sagt Grünewald, " einen Tag später kann eine negativ getestete Person durchaus ansteckend sein. " Deshalb fehle es auch beispielsweise Pflegepersonal nicht an Testkapazitäten, da sich diese angesichts des Aufwands nicht täglich testen ließen. Doch das Coronavirus sorgt für die viel zitierte dynamische Lage, was ein Problem auch für den Fußball werden kann.

Frage der Ungleichbehandlung könnte später kommen

Denn wenn die Infektionszahlen steigen, kann sowohl der Bedarf in systemrelevanten Berufsgruppen als auch der Wunsch in der Bevölkerung nach Testkapazitäten steigen. Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte könnten fragen, warum sie nicht in ähnlicher Dichte getestet werden. Wenn so etwas nicht gewährleistet ist, gleichzeitig durch Tests aber beispielsweise eine Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim ermöglicht wird, kommt eine Debatte über eine Ungleichbehandlung wohl unweigerlich auf. Und die könnte den mühselig wieder aufgenommenen Spielbetrieb erneut dahinraffen.

Die Fanvertreter fordern, dass der Plan mit den "Geisterspielen" nicht umgesetzt werden dürfe: " In einer Situation, in der sich der Fußball auf diese Weise so dermaßen vom Rest der Gesellschaft entkoppeln würde, darf das nicht passieren. "

"Das System steht innerhalb eines Monats vor dem Kollaps"

Die DFL macht allerdings deutlich, dass sie keine Alternativen sieht. DFL-Chef Seifert berichtet in verlässlicher Wiederkehr über die Gefahr für die Arbeitsplätze im Profifußball und eine nahende Insolvenzgefahr für zahlreiche Klubs. Bei Schalke 04 geht es derzeit schon ums Überleben, auch weil neben Einnahmen aus Sponsoring und Eintrittskartenverkauf eine Rate TV-Geld in Höhe von knapp 16 Millionen Euro aussteht. Ein Betrag, den dieser Klub in ähnlicher Höhe im Sommer 2018 für die Ablöse von Sebastian Rudy oder im Sommer 2019 für die von Ozan Kabak ausgab.

Für die "Fanszenen Deutschland" ist das der größte Kritikpunkt. " Ein System, in das in den letzten Jahren Geldsummen jenseits der Vorstellungskraft vieler Menschen geflossen sind, steht innerhalb eines Monats vor dem Kollaps ", heißt es. " Die Frage, weshalb es trotz aller Millionen keinerlei Nachhaltigkeit im Profifußball zu geben scheint, wie die Strukturen und Vereine in Zukunft robuster und krisensicherer gemacht werden können, wurde zumindest öffentlich noch von keinem Funktionär gestellt. "

Am 23. Mai kommen die Funktionäre der DFL-Klubs in einer Videokonferenz virtuell zusammen, um über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit zahlreichen Corona-Tests und leeren Tribünen zu beratschlagen.

