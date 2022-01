Bayern München - Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Münchner in der Liga eine so "schlechte" Siegquote wie gegen die Gladbacher. In 107 Duellen gingen die Bayern 51 mal als Sieger vom Platz. 26 Partien gingen verloren.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Die Münchner haben mit neun positiv auf das Coronavirus getesteten Spielern diesbezüglich die aktuell längste Ausfall-Liste. Joshua Kimmich steht nicht darauf und wird nach Quarantäne und Corona-Infektion nach rund zwei Monaten Ausfallzeit erstmals wieder für die Bayern in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen. Dass der ehrgeizige Kimmich genau wie Trainer Julian Nagelsmann "Revanchegedanken" hegt, dürfte so gut wie sicher sein, das letzte Aufeinandertreffen war das Pokalspiel, in dem die ansonsten diese Saison kriselnden Gladbacher die Münchner mit 5:0 aus dem Wettbewerb kegelten.

Außerdem wichtig: