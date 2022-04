Natürlich suchten die Fernsehkameras anschließend Bayerns Trainer Julian Nagelsmann. Sie fanden ihn auch. Glücklich sah Nagelsmann nicht aus.

Der doppelte Gikiewicz - Augsburgs Torhüter ärgert die Bayern

Der Halbzeitansprache von Nagelsmann hätte man dann schon gerne gelauscht. Womöglich hatte Nagelsmann seine Spieler noch einmal an die Kräftverhältnisse erinnert. Ein Remis gegen einen Abstiegskandidaten passt nicht zum Selbstverständnis eines Klubs, der in dieser Spielzeit ziemlich sicher zum zehnten Mal in Folge Meister werden wird.

Jedenfalls wurde es dann besser mit den Bayern, zumindest ein wenig.

Es lief die 47. Minute, als Benjamin Pavard von der rechten Seite flankte und Robert Lewandowski köpfte. Und was war das für ein Kopfball, präzise und mit Wucht. Die Führung für die Bayern verhinderte Torhüter Rafal Gikiewicz, es war eine beeindruckende Parade.

Überhaupt, Gikiewicz. In einer Phase, in der sich seine Mannschaft kaum noch aus der Umklammerung der Bayern befreien konnte, zeigte Gikiewicz noch einmal sein Können. Joshua Kimmich schoss aus der Distanz, ein Augsburger Verteidiger fälschte ab, aber Gikiewicz flog trotzdem in die Ecke und parierte mit den Fingerspitzen (63.).

Lewandowski vom Punkt - Bayern trifft spät zum Sieg

Mit den Händen war Gikiewicz eine Klasse für sich, mit den Füßen war er nicht ganz so stark. In der 75. Minute spielte er einen Abschlag in die Füße eines Bayern-Spielers. Es war dann der eingewechselte Kingsley Coman, der mit dem Ball zum Tor zog. Sein Schuss war gut, aber nicht gut genug, er rauschte Zentimeter am Ziel vorbei.

Es wurde dann doch noch was mit dem Sieg der Bayern, sie musten nur lange zittern. Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte Lewandowski und Augsburgs Reece Oxford bekam den Ball an den ausgestreckten Arm. Schiedsrichter Ittrich wartete zunächt ab - und bekam dann ein Signal aufs Ohr. Er schaute sich die Aktion auf dem Monitor an und entschied doch auf Strafstoß.

Lewandowski trat selbst an - und das war für Torhüter zuletzt eher kein gutes Zeichen. So auch diesmal. Er schoss rechts in die Ecke, hart und platziert - 1:0. Für Lewandowski war es Saisontreffer Nummer 32. Es ist, man darf sich daran einmal erinnern, der 29. Spieltag.

Am Ende hätte der Sieg der Bayern höher ausfallen können, doch Kimmich traf mit einem Schuss aus der Distanz nur die Torlatte (85.).

Erst Villarreal, dann Bielefeld - stressige Woche für die Bayern

Für den FC Bayern steht bereits am Dienstag (12.04.2022) das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal an. Am Ostersonntag (17.04.2022) haben die Bayern dann in der Bundesliga ein Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Der FC Augsburg spielt einen Tag zuvor zu Hause gegen Hertha BSC.

Quelle: tbe