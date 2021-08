Planung erforderlich

Wer dennoch kommt, muss gut vorbereitet sein. Zum Beispiel in Berlin. Hertha BSC weist vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg darauf hin, dass alle Nachweise über Impfungen oder Tests in digitaler Form mitzubringen sind. Das heißt: die klassischen gelben Impfbücher werden nicht akzeptiert. Auch Covid-Teststationen stehen am Olympiastadion nicht zur Verfügung - entsprechende Tests müssen also vorher in Eigenregie organisiert werden. Auch das könnte einige Zuschauer abschrecken, genau wie die Berliner Auftaktpleite in Köln und ein Gegner, der bei den Fans gemeinhin als nicht sonderlich attraktiv gilt.

Noch 10.000 Karten für Hertha-Spiel

So gibt es auch bei der Hertha noch 10.000 Tickets für das Spiel gegen die "Wölfe". Manager Fredi Bobic versteht das sogar. "Es gibt schon einen Drang, ins Stadion zu wollen. Dass der eine oder andere aber erstmal anschauen will, wie es funktioniert, das ist etwas ganz Normales" , sagte Bobic. Gleiches stelle er auch selbst bei möglichen Kinobesuchen fest. Es sei normal, "sich nicht ganz so sicher zu sein." Man müsse berücksichtigen und verstehen, "dass einige Menschen ein bisschen vorsichtig sind" , sagte auch Sportdirektor Arne Friedrich: "Wir freuen uns über jeden Einzelnen."

Infektionszahlen steigen

Noch problematischer könnten die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen werden. Das RKI hat am Donnerstag 8.400 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 44,2. So hat etwa die Stadt Leverkusen aktuell die höchste Corona-Inzidenz Deutschlands. Der Wert hat sich laut Robert-Koch-Institut innerhalb von nur einer Woche mehr als verdoppelt und liegt bei rund 125. Das Gesundheitsamt spricht von einem "diffusen Infektionsgeschehen" . Am Sonntag steht für Bayer 04 das Westduell gegen Borussia Mönchengladbach an. Der Werksklub lässt nur noch Fans ins Stadion, die entweder geimpft oder genesen sind.

