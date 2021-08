Mann des Abends war Doppelpacker Florian Kainz. Die Gäste waren durch Stevan Jovetic früh in Führung gegangen (5.). Köln glich vor der Pause durch Anthony Modeste aus (41.), ehe Kainz mit einem Doppelpack (51./55.) die Partie zugunsten des FC entscheiden konnte. "Am Ende haben wir uns belohnt. Das war ein gutes Spiel" , sagte FC-Trainer Baumgart am Sportschau-Mikrofon.

Hohes Tempo im ersten Durchgang

Die Partie begann vor knapp 16.500 Zuschauern rasant: Die Herthaner gingen durch einen Abstauber von Jovetic in Führung. Im Anschluss wogte das Spiel hin und her. Suat Serdar prüfte Kölns Keeper Timo Horn (10.), Uth vergab die große Ausgleichschance frei vor Hertha-Torwart Alexander Schwolow (17.). Nach rund 25 Minuten gab es nach Videobeweis keinen Elfmeter für Berlin - Rafael Czichos hatte zuvor die Kugel an den Ellenbogen bekommen.