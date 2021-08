Bei Werder Bremen standen am letzten Spieltag auch lediglich drei Neuzugänge in der Startelf, von Kontinuität kann man dort jedoch keinesfalls sprechen. Mit Markus Anfang ist ein neuer Trainer da, und eine Reihe an Stammkräften hat den Klub verlassen. Auf dem Platz stehen also vor allem Spieler, die bislang keine große Rolle in Bremen gespielt hatten - und noch sind die Personalplanungen längst nicht abgeschlossen. Werder steckt also mitten im Umbruch voller Unbekannter.

Hamburg versucht es schon wieder mit einem neuen Trainer

Das gilt auch für Schalke. Dort spielten beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Erzgebirge Aue zuletzt gleich acht Neuzugänge von Beginn an. Und nun sollen mit Darko Churlinov ( VfB Stuttgart) und Ko Itakura (Manchester City) die nächsten Verpflichtungen bekannt gegeben werden, die eine große Rolle spielen sollten.

Auch in Hamburg sind Personalrochaden alles andere als eine Seltenheit. In allen vier Zweitligasaisons startete der HSV mit einem neuen Trainer. Jetzt soll Tim Walter den einstigen Bundesliga-Dino zurück ins Oberhaus führen. Und auch der Chef auf dem Platz ist ein Neuzugang, Fabian Schonlau kam vom SC Paderborn und hat sofort die Kapitänsbinde bekommen.

Absteiger gegen starke Starter unter Druck

Während sich die Aufstiegsfavoriten noch finden müssen, sind die Teams, die auf Kontinuität setzen, gut in die Saison gestartet. Am Wochenende kommt es zu zwei direkten Duellen zwischen Klubs im Umbruch gegen Vereine mit Konstanz. Schalke muss zum Tabellenführer nach Regensburg, Bremen spielt in Karlsruhe (3.) - siegt die Kontinuität weiter?