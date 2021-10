Steffen Baumgart erklärt Wendepunkt im Derby: "Sie sollen das Herz in die Hand nehmen"

Audio: Leverkusens Andrich ist mit Remis in Köln "nicht zufrieden"

Sportschau. . 01:26 Min. . ARD. Von Nesrin Elnabolsy.

Geführt, aber dann zu viele Chancen vergeben und am Ende nur Unentschieden gespielt. Nach dem 2:2 in Köln steht Leverkusens Abräumer Robert Andrich am Mikrofon von Sportschau-Reporterin Nesrin Elnabolsy. | audio