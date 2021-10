Pal Dardai: "Gucke mir Marcos Tor bei einem Glas Wein an"

Sportschau. . 02:15 Min. . Verfügbar bis 23.10.2022. ARD.

Herthas Trainer Pal Dardai schwärmt nach dem Sieg gegen Gladbach vom Auftritt seiner Mannschaft. Weil er Marco Richters Traumtor nicht so richtig sehen konnte, will er sich den Treffer später in Ruhe anschauen.