Er wollte gegensteuern und stellte nach gut einer halben Stunde von einem 3-4-2-1 auf ein 4-2-3-1 um, spiegelte damit das System des Tabellenführers. Zur zweiten Halbzeit zog er Emre Can dann aber wieder in die Dreierkette zurück.

DIe Bayern waren nach den Ausfällen von Jadon Sancho und Raphael Guerreiro, dann auch noch der Auswechslung von Haaland, individuell deutlich überlegen. Sie nutzten die strategisch hervorragenden Joshua Kimmich und Leon Goretzka im Zentrum sowie die Außen, die auch auf den Außen zu finden waren und Lewandowski bedienten. Der Ball wurde schnell und präzise gespielt, der Weg in den Strafraum sehr oft gefunden.

Reus ganz schwach

Hazard, der eine längere Verletzungspause hinter sich hat, hielt auch aufgrund seiner Vorlage noch einigermaßen mit. Den BVB schmerzte aber, dass Marco Reus ganz schwach spielte. Für den Kapitän, der nach 77 Minuten ausgewechselt wurde, standen null Torschüsse und null Torschussvorlagen zu Buche. Seine Fehlpassquote war mit 42 Prozent atemberaubend schlecht.

Ohnehin zeigte sich in dieser Kategorie am besten die Überlegenheit der Bayern. Bei den Münchnern hatte Lewandowski - nichts Ungewöhnliches für einen Mittelstürmer - mit 27 Prozent an Fehlpässen die schlechteste Quote. Beim BVB kamen letztlich sieben Spieler auf mehr als 30 Prozent.