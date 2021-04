Bundesliga-Abstieg - zweite Liga ist kein Gesundbrunnen

In der Chronik des SV Werder Bremen gilt der 24. Mai 1980 bis heute als Tiefpunkt. Nach einer 0:5-Pleite gegen den 1. FC Köln verabschiedeten sich die Grün-Weißen das erste und bislang einzige Male aus der Bundesliga. Jahrelanges Siechtum war mit dem Abstieg bestraft worden.

Plötzlich kreuzten im Weserstadion nicht der FC Bayern und Borussia Dortmund auf, sondern die SpVgg Erkenschwick oder Union Solingen. Rückblickend gilt die Saison 1980/81 in der Zweiten Bundesliga Nord (damals war das Unterhaus noch zweigeteilt) aber als Geburtsstunde der erfolgreichsten Ära. Nur wenige Leistungsträger gingen, darunter Jürgen Röber zum FC Bayern.

Werder Bremen wuchs in den 1980er Jahren zur Marke

Bremens Trainer Otto Rehhagel mit dem Europapokal

Sogar der damalige Nationaltorwart Dieter Burdenski blieb in Bremen und spätestens als Otto Rehhagel das Traineramt endgültig vom erkrankten Kuno Klötzer übernahm, war der Sturmlauf der Hanseaten nicht mehr aufzuhalten. Werder kam postwendend wieder, eroberte in den 1980er Jahren fast durchgängig mit mutigem Offensivfußball jahrelang die deutschen Fußball-Herzen und heimste bald auch Titel ein. Das Grundgerüst der Mannschaft um Klaus Fichtel, Jonny Otten, Thomas Schaaf, Benno Möhlmann, Uwe Reinders oder Erwin Kostedde kam aus der Zweiten Liga.

Die Strafrunde über Bocholt oder Oldenburg als Geburtsstunde einer neuen Ära: All das ist verdammt lang her. Und trotzdem will niemand in Bremen das wiedererleben. Zu groß sind heute die sportlichen und wirtschaftlichen Einschnitte, die ein Abstieg verursacht. Hinzu kommen die Ungewissheiten der Pandemie. Und doch kann ein Abstieg einen Neuanfang markieren. Und dafür muss man gar nicht vier Jahrzehnte, sondern nur ein Jahrzehnt zurückgehen, wo in Bezug auf Fernsehgelder und Gehälter schon die heutigen Verhältnisse herrschten.

Abstieg der Schande bei Eintracht Frankfurt

Die Spur führt dabei zu Eintracht Frankfurt. Als Gründungsmitglied blieb die SGE lange Zeit erstklassig und musste erst 1996 zum ersten Mal den Gang in die Zweite Liga antreten. In den Jahren 2001 und 2004 folgten weitere Abstiege, ehe in der Saison 2011 zum vorerst letzten Mal die Segel in der Bundesliga gestrichen werden mussten.

Die Begleiterscheinungen beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit wüsten Fanausschreitungen waren so unschön, dass der Begriff vom "Abstieg der Schande" die Runde machte. Nicht mal der als Nothelfer angeheuerte Christoph Daum konnte der lahmen Truppe wieder Beine machen. Der Schaden war auf allen Ebenen riesengroß.

Ausschreitungen bei Frankfurts Abstieg 2011

Der Zuschauerschnitt, die Sponsorenerlöse, das Eigenkapital - überall gab es teils heftige Einschnitte. Inklusive aller Folgekosten bezifferte der heutige Vorstandssprecher Axel Hellmann die Kosten aus dem Abstieg auf 50 Millionen Euro. Immerhin: Mit einem höchst ambitionierten Zweitligaetat von 45 Millionen Euro glückte 2012 der sofortige Wiederaufstieg - fast die Hälfte ging für die Gehälter drauf.

"Wir haben alles mobilisiert, was wir können"

Es war ein Drahtseilakt: Patrick Ochs und Marco Russ hatten sich zum VfL Wolfsburg verabschiedet, dafür holte die Eintracht 14 neue Spieler, aber das Gerüst um Pirmin Schwegler oder Sebastian Rode blieb zusammen. Alles auf Wiederaufstieg hieß die Leitlinie. Der damalige Vorstandschef Heribert Bruchhagen erinnert sich: "Wir haben alles mobilisiert, was wir können." Die Eintracht wollte nicht so enden wie der 1. FC Kaiserslautern, der heute vom Sturz in die Regionalliga bedroht ist - dieses abschreckende Beispiel erwähnten die Hessen in der Rückschau häufiger. Der Kraftakt gelang.

Letztlich wuchs die Identifikation mit dem Klub, die Transfers saßen besser, die Kaderharmonie erhielt größere Wertschätzung. Auch die Strukturen passte die Eintracht an, eine wichtige Rolle spielte über die Jahre der 2011 installierte Sportdirektor Bruno Hübner, der nun aufhören wird. In der Saison 2015/2016 musste die Eintracht zwar noch mal in die Relegation, aber letztlich war der Abstieg 2011 ein Mahnmal, von dem sich der Klub bestens erholt hat. Möglicherweise winkt zehn Jahre später erstmalig die Champions League.

Der VfB Stuttgart zog 2019 die richtigen Schlüsse

Und aktuell gibt es noch einen Verein, der die Gesundung über die Zweite Liga hinbekommen hat: der VfB Stuttgart. Auch dem schwäbischen Traditionsverein ist die Zweite Liga nicht fremd. Im Gegenteil: Seit Bundesligagründung verbrachte der Verein für Bewegungsspiele einige Jahre in der Zweitklassigkeit - drei Abstiege 1975, 2016 und 2019 sind notiert.

Das gerade mal zwei Jahre zurückliegende Drama nach den Relegationsspielen gegen Union Berlin könnte einem Verein wie dem FC Schalke 04 Mut machen. Denn mit einer Reihe richtiger Personalentscheidungen, vor allem mit dem Manager Sven Mislintat und dem Trainer Pellegrino Matarazzo , aber auch der Kaderzusammenstellung, ist Stuttgart anscheinend wieder auf einem guten Weg.

Fast jeder Traditionsverein ist mal dran