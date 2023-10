Ehrung in Paris Ballon d'Or - Bellingham bester Nachwuchspieler Stand: 30.10.2023 21:50 Uhr

Jude Bellingham ist beim Ballon d'Or als bester Nachwuchsspieler geehrt worden. Lionel Messi und Erling Haaland gelten als Favoriten bei den Männern, Aitana Bonmati bei den Frauen.

Jude Bellingham erhielt die Trophée Kopa für den besten Jugendspieler im Theatre du Chatelet in Paris. Bellingham bedankte sich, sagte aber: "Das Wichtigste für mich sind Trophäen für meine Teams Real Madrid und England."

Bayern Münchens Jamal Musiala wurde Zweiter und sendete in einer Videobotschaft Glückwünsche, er hatte in Englands Jugendmannschaften mit Bellingham zusammen gespielt, eher er sich auf Nationalmannschaftsebene für Deutschland entschied.

Vinicius Jr. als Persönlichkeit ausgezeichnet, Martínez als Torhüter des Jahres

Bellinghams Teamkollege Vinicius Jr. wurde mit Socrates-Preis als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichent. Damit wurde sein soziales Engagement geehrt, aber auch sein Kampf gegen Rassismus. Vinicius Jr. ist in Spanien selbst häufig Opfer von rassistischen Anfeindungen.

Torhüter des Jahres wurde Argentiniens Emiliano Martínez von Aston Villa, der bei der WM 2022 entscheidende Paraden für den Titelgewinn seines Teams beitrug. Marc-André ter Stegen belegte in dieser Wertung den fünften Platz.

Manchester Citys Erling Haaland aus Norwegen wurde mit der Gerd-Müller-Trophäe als bester Torschütze ausgezeichnet, weil er im Vergleich für Klub und Nationalteam die meisten Tore erzielt hat. Er gewann mit Manchester das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Sein Team Manchester City wurde als Team des Jahres geehrt, es stellte die meisten Nominierten.

Ballon d'Or der Männer: Messi oder Haaland?

Der Ballon d'Or wird am Montagabend (30.10.2023) im Theatre du Chatelet in Paris zum 67. Mal vergeben. Messi galt im Vorfeld als einer der Favoriten, weil er eine überragende WM in Katar Ende 2022 gespielt hatte. Haaland war indes mit seinen vielen Toren maßgeblich daran beteiligt, dass Manchester City erstmals die Champions League gewann und dazu auch die Meisterschaft und den FA Cup.

Lionel Messi

Aus deutscher Sicht waren Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und Jamal Musiala unter den insgesamt 30 nominierten Spielern. Gündogan erreichte Platz 14, Musiala kam auf Rang 26.

Bonmati Favoritin bei den Frauen

Bei den Frauen läuft alles auf einen Sieg der spanischen Weltmeisterin Aitana Bonmati hinaus. Sie hatte schon die von der UEFA organisierte Wahl zu "Europas Fußballerin des Jahres" gewonnen. Aus Deutschland waren Lena Oberdorf und Alexandra Popp nominiert.

Spaniens Fußballerin Aitana Bonmatí jubelt.

Bester Klub bei den Frauen wurde Bonmatis FC Barcelona. Der Klub stellte die meisten nominierten Spielerinnen.

Kritik am Termin - keine Rücksicht auf den Spielplan der Frauen?

Mehrere nominierte Spielerinnen konnten den Termin der Zeremonie nicht wahrnehmen. Die Engländerinnen Mary Earps, Millie Bright, Rachel Daly und Georgia Stanway waren alle unter den Nominierten, doch sie spielen am Dienstag in Belgien in der Nations League. "Es wäre schön, wenn die Zeremonie in Zukunft nicht am Tag vor einem Spiel stattfinden würde, damit wir das Erlebnis genießen könnten", sagte Stanway, die für Bayern München in der Bundesliga spielt. Mehrere andere Spielerinnen sagte Spiele ab oder kamen trotz der Spiele nach Paris.

Bayern Münchens Georgia Stanway

Sarina Wiegman, die Cheftrainerin Englands, kritisierte außerdem, dass die zusätzlichen Preise wie die des besten Jugendspielers oder des besten Torhüters allesamt nur den Männern vorbehalten sind. Sie hoffe auf eine Entwicklung diesbezüglich, sagte Wiegmann.

Ballon d'Or - in Koexistenz mit den FIFA-Preisen

Der Ballon d'Or wird an Spieler verliehen, die bei europäischen Klubs spielen. Der Preis hat eine große Bedeutung, ist aber nicht mit der Wahl zum Weltfußballer und zur Weltfußballerin zu verwechseln, diese Preise vergibt die FIFA.