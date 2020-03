Nach dem DFB-Pokalspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen

Der Sportschau Club mit Lukas Kwasniok

Im Anschluss an das Pokalspiel der Bremer in Frankfurt meldet sich der Sportschau Club ab 23.30 Uhr aus der Untertagebar in Herten. Zu Gast ist der Erfolgs-Trainer des 1. FC Saarbrücken, Lukas Kwasniok.