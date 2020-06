Sexualisierte Gewalt in Bundesligastadien: Erniedrigt, beleidigt, belästigt

Am Abend des 4. Februars durchleben 53.525 Zuschauer in der Arena auf Schalke eine emotionale Achterbahnfahrt. Das Heimteam dreht ein verloren geglaubtes DFB -Pokalspiel gegen Hertha BSC nach Verlängerung. Es ist eines dieser besonderen Flutlichtspiele, das Fußballfans begeistert und das Gros der Stadionbesucher glücklich in den Alltag zurückkehren lässt.

Viele der Anhänger sind längst auf dem Heimweg, als ein Mann vor dem Essens-Kiosk 303 am Rande der Nordkurve seine Hose öffnet und anfängt zu masturbieren. Er blickt dabei zum an diesem Abend ausschließlich weiblichen Servicepersonal. Im Beisein zweier weiterer Männer onaniert er minutenlang. Der FC Schalke 04 und die für das Catering verantwortliche Tochtergesellschaft bestätigen den Vorfall gegenüber der Sportschau.

Geschlossenes System Fußball - erhöhtes Risiko

Der Vorfall auf Schalke ist einer der widerlichsten in einer Reihe von Fällen, die die Sportschau in den vergangenen Monaten recherchiert hat. Sie zeigen, dass sexualisierte Gewalt und sexuelle Belästigungen auch im Umfeld deutscher Fußballstadien - in Zeiten ohne Geisterspiele wegen des Coronavirus - zum Alltag dazugehörten.

"Der Fußball ist ein in sich geschlossenes System. Und geschlossene Systeme bringen generell immer ein hohes Risiko für sexualisierte Gewalt mit sich" , sagt Daniela Stöveken, die als Sozialpädagogin und Fachberaterin für Psychotraumatologie an der Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster seit 2013 täglich mit Betroffenen zu tun hat. Gefährliche Faktoren sind: Menschenmassen, vermehrter Alkoholkonsum und eine ohnehin von Männern dominierte Sportart. "Das erhöht vor allem das Risiko, dass Frauen belästigt werden könnten" , sagt Stöveken.

BKA-Schätzung: Jede dritte Frau Opfer von Gewalt

Der Fußball ist auch hier ein Spiegelbild der Gesellschaft. Denn sexualisierte Gewalt und Sexismus sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. "Ein Blick in die Kriminalstatistik genügt" , sagt Stöveken. Die Statistik des Bundeskriminalamts ( BKA ) aus dem Jahr 2018 zeigt: Vier von fünf Opfern von Gewalt, darunter auch sexualisierte Gewalt, sind Frauen.

Diese Zahl bezieht sich nur auf die Fälle, die überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Laut verschiedener Dunkelfeldstudien des BKA wird jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Diese ist laut einer Langzeitstudie der Universität Bielefeld aus dem Jahr 2004 oft sexualisierter Natur.

Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums bringen jedoch nur zwölf Prozent der betroffenen Frauen die Tat zur Anzeige. Auch nach dem Masturbationsvorfall auf Schalke im Februar kam es nicht zu einer Strafverfolgung, wie der Klub auf Anfrage bestätigt.

Augenzeugin: "Ich war geschockt und fassungslos"

Die Frau, die den Vorgang als Teamleiterin am Kiosk 303 erlebt hat, sagt gegenüber der Sportschau: "Im ersten Moment war ich geschockt und fassungslos." Schalke 04 gibt an, dass die Frau unverzüglich den Wachdienst gerufen habe. Bei Eintreffen sei die Hose des Mannes geschlossen gewesen. Er musste das Stadion verlassen. Darüber hinaus hatte der Vorfall für ihn aber keine Konsequenzen.

Sie sei grundsätzlich zufrieden gewesen mit ihrem Handeln, sagt die Teamleiterin. "Dennoch denke ich, dass ich anders hätte reagieren können - ich hätte zum Beispiel auch direkt die Polizei einschalten können." Sie habe keine Anzeige erstattet, da der Vorgang für sie in diesem Moment abgeschlossen gewesen sei.

Für Fachberaterin Stöveken ist das nachvollziehbar: "Der erste Reflex - auch von Außenstehenden - so etwas zur Anzeige bringen zu wollen, ist grundsätzlich richtig. Aber betroffene Personen sind oft mit einem großen Schamgefühl behaftet und haben Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird."

Umfrage: Vereine berichten von mehr als 20 Fällen

Schalke 04 verurteilt den Vorfall aus dem Februar ausdrücklich und verweist gleichzeitig auf ein Dilemma, in dem sich wohl alle Vereine befinden: "Es gibt leider in einem Raum wie einem Fußballstadion wenig Möglichkeiten, einen solchen Vorfall im Vorhinein zu verhindern. Hier können wir nur an den gesunden Menschenverstand unserer Besucher appellieren."

Die Sportschau hat alle 54 Profiklubs von der ersten bis zur dritten Liga nach Fällen sexualisierter Gewalt bei Spielen ihrer Mannschaften in den Saisons 2018/2019 und 2019/2020 gefragt. Mehr als die Hälfte der Vereine reagierte nicht auf die Anfrage. Einige Klubs zeigten sich irritiert und gaben an, ihnen seien keine Fälle bekannt. Andere berichten offen über die Problematik in ihren und im Umfeld ihrer Stadien.

Borussia Dortmund zum Beispiel. Der Verein schreibt: "Bei etwa einem halben Dutzend Heimspielen kam es zu Vorfällen, die Dunkelziffer wird aber höher eingeschätzt." Die TSG 1899 Hoffenheim bestätigt je zwei Sachverhalte bei Heim- und Auswärtsspielen ihrer Mannschaft. Insgesamt ergab die Abfrage mindestens 21 und maximal 22 registrierte Vorfälle sexualisierter Gewalt an Spieltagen deutscher Profivereine. Nicht wenige Klubs gehen von einer höheren Dunkelziffer aus. Das Problem: Valide Zahlen gibt es nicht.

ZIS-Bericht: Polizei erfasst Opfer sexueller Gewalt nicht gesondert

Viele Profivereine sind strukturell noch nicht so aufgestellt, dass sie Übergriffe gegen weibliche Fans systematisch erfassen können. Und auch die Polizei tut sich schwer damit, sexualisierte Gewalt im Umfeld des Profifußballs einzuordnen.

Zwar werden alle Straftaten vor, während und nach einem Profifußballspiel auf deutschem Boden von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze ( ZIS ) jährlich in einem Saisonbericht erfasst (6.289 Strafverfahren in der Saison 18/19). Fälle sexualisierter Gewalt werden dabei aber bislang nicht gesondert aufgelistet.