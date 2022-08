European Championships Mihambo führt Aufgebot an, Krause muss passen Stand: 05.08.2022 12:50 Uhr

Der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat das Aufgebot für die Heim-Europameisterschaften in München bekannt gegeben - mit Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, aber ohne die erkrankte Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause.

Krause wird ihren Titel wegen einer Erkrankung nicht verteidigen können. " Mein aktueller Gesundheitszustand hat einen tieferen medizinischen Hintergrund, der nicht auf die Schnelle zu lösen ist . Mein Körper kann derzeit keinen Wettkampfsport betreiben und daher steht meine Genesung an erster Stelle. ", teilte die Triererin mit. "Es bricht mir das Herz, es nun laut auszusprechen, aber ich kann und werde in München nicht an den Start gehen ", erklärte die 30-Jährige, die 2018 und 2016 über 3.000 Meter Hindernis jeweils EM-Gold gewonnen hatte.

Weltmeisterin Mihambo peilt im Weitsprung nächsten Titel an

Größte deutsche Medaillenhoffnung für die EM, die vom 15. bis 21. August stattfindet, ist damit weiterhin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz), die sich dreieinhalb Wochen nach ihrer erfolgreichen Titelverteidigung bei der WM in Eugene/Oregon auch Europas Krone erneut aufsetzen will. "Ich weiß, dass die Leute hinter mir stehen werden und fühle mich total gestärkt ", sagte Mihambo dem SID.

Wie Mihambo werden auch Mateusz Przybylko (Leverkusen/Hochsprung), Arthur Abele (Ulm/Zehnkampf) und Thomas Röhler (Jena/Speerwurf) zur Titelverteidigung ihrer EM-Erfolge von Berlin 2018 antreten.

Krause, Hussong und Vetter fehlen

Neben Krause fehlt vom Gold-Sextett der vergangenen Titelkämpfe auch Speerwerferin Christin Hussong, die wegen Trainingsrückstands ihren Verzicht erklärt hatte. Außerdem hatte Speerwerfer Sebastian Vetter, Weltmeister von 2017, seine Saison wegen anhaltender Schulterprobleme beendet.

Leichtathletik nach historisch schlechter WM auf Wiedergutmachungskurs

Zu Beginn der kommenden Woche erwartet der DLV um Chefbundestrainerin Annett Stein die ersten Athletinnen und Athleten zum Pre-Camp in Erding. " An historischer Stätte im Olympiastadion von 1972 geht es anschließend darum, die Form auf den Punkt zu bringen und die Kulisse mit dem Heimpublikum im Rücken für Top-Leistungen zu nutzen ", sagte Stein.

Die Weltmeisterschaften in den USA hatte der DLV mit einer historisch schlechten Bilanz abgeschlossen. Mihambo und die 4x100m-Staffel der Frauen mit Bronze holten die einzigen zwei Medaillen für den DLV.