European Championships Klettern: Hannah Meul erreicht Lead-Finale Stand: 13.08.2022 11:15 Uhr

Kletterin Hannah Meul hat sich bei den European Championships fürs Lead-Finale qualifiziert. Im Halbfinale wurde sie überraschend Fünfte.

Von Nicole Schmitt

Eigentlich ist die Paradedisziplin von Hannah Meul das Bouldern. Doch nun zeigte sie auch im Lead eine ganz starke Leistung und qualifizierte sich durch ihren fünften Platz im Halbfinale fürs Finale am Nachmittag (16:00 Uhr).

Hannah Meul überzeugt auf schwieriger Route

26 Athletinnen waren insgesamt am Start. Nur die acht besten qualifizierten sich für die Endrunde - keine einfache Aufgabe für Meul, die in dieser Saison nie besser als Neunte im Lead war. Dennoch startete die einzige Deutsche im Halbfinale mutig. Die Boulder-Spezialistin begann zügig, im steilsten Stück der Wand gingen der Frechenerin dann allerdings die Kräfte aus. In der prallen Sonne erreichte sie 27 Punkte und übernahm damit erst einmal die Führung.

Meul wird Halbfinal-Fünfte

Nun war Zittern angesagt, denn Meul musste noch einige Top-Athletinnen hinter sich lassen, um den Sprung ins Finale zu schaffen. Einige hochgehandelte Athletinnen scheiterten an der schwierigen Route, so dass nur die slowenische Favoritin Janja Garnbret (43 Punkte), die Französin Manon Hily mit 35 Punkten, Mia Krampl aus Slowenien (34+) und die Österreicherin Jessica Pilt (27+) an Meul vorbeizogen.

Beim Bouldern im Halbfinale

Auch im Bouldern ist die 21-Jährige Meul noch am Start. In ihrer Lieblingsdisziplin qualifizierte sie sich gestern fürs Halbfinale am Sonntag (09.00 Uhr).