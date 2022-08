European Championships Klettern - Megos und Flohé mit Top-Leistungen im Lead Stand: 12.08.2022 16:48 Uhr

Die Kletterer Yannick Flohé und Alexander Megos haben sich im Lead bei den European Championships fürs Halbfinale qualifiziert. In der Boulder-Qualifikation der Frauen überzeugten Hannah Meul und Alma Bestvater.

Von Nicole Schmitt

Großes Staunen und Jubeln bei den zahlreichen Zuschauern am Königsplatz: In der Lead-Qualifikation haben die deutschen Kletterer Yannick Flohé und Alexander Megos mit starken Leistungen überzeugt und das Top erreicht. Bei den Frauen schafften Hannah Meul und Alma Bestvater im Bouldern den Sprung unter die letzten 20.

Den Anfang in die Lead-Qualifikation machten Alexander Megos und sein österreichischer Konkurrent Nicolai Uznik. Im Lead haben die Kletterer sechs Minuten Zeit, um an der Wand möglichst weit nach oben zu klettern und so für erreichte Griffe Punkte zu sammeln. Die nebeneinander liegenden Routen werden zeitgleich geklettert, so dass immer zwei Kletterer in der Wand sind. Im zweiten Versuch werden die Routen getauscht.

Alexander Megos startet mit Top-Wertung

Megos präsentierte sich gleich zu Beginn gut und holte auf seiner ersten, der Route A, eine sehr starke Wertung (47+). Mit der lag Megos lange mit dem Schweizer Sascha Lehmann gleich auf in Führung. Dem Eidgenossen war es beinahe gelungen, die Wand komplett zu bezwingen, doch den letzten Griff konnte Lehmann nicht halten.

Flohé und Ondra toppen Route B

Yannick Flohé macht es als einer der letzten Starter des ersten Durchgangs dann besser: Der 23-jährige Essener kletterte sehr konzentriert und kraftvoll. Unter dem Jubel des Münchner Publikums erreichte er dann als erster Kletterer der Qualifikation das Top. Unmittelbar nach ihm legte der Topfavorit des Feldes, Adam Ondra, dann nach. Der Tscheche toppte die Route B ebenfalls und das 80 Sekunden schneller als Flohé.

Auch Megos toppt

Alexander Megos war dann der erste Akteur, der seine zweite Route kletterte. Und wie! Nachdem er in der ersten Route das Top nur knapp verfehlt hatte, gelang ihm dieses Kunststück nun. Nach Flohé und Ondra war er damit der dritte Kletterer in Folge, der Route B toppte. Das genügte für den Einzug ins Halbfinale.

Für die zwei anderen deutschen Starter, Sebastian Halenke und Martin Philipp, reichte es nicht. Sie verpassten den Sprung ins Halbfinale.

Fünf deutsche Frauen kämpfen um Halbfinal-Teilnahme im Bouldern

Parallel zu den Männern im Lead kämpften die Frauen um die Qualifikation fürs Boulder-Halbfinale. Beim Bouldern klettern die Athletinnen und Athleten ohne Seil auf bis zu vier Meter Höhe. Auf dem sogenannten Boulder gibt es eine Startmarke, die Zone, und das Top. Für das Erreichen des jeweils nächsten Abschnitts gibt es Punkte. Je so weniger Versuche die Kletterer dafür brauchen, desto besser.

In den zwei Qualifikationsgruppen waren insgesamt fünf Deutsche am Start. Hannah Meul machte in der Gruppe A den Anfang und absolvierte den ersten Boulder ohne Mühe. Mit einem sogenannten Flash holte sie sich die volle Punktzahl. Aber auch die anderen Deutschen Afra Hönig, Roxana Wienand und Leonie Lochner erreichten das Top des ersten Boulders im ersten Versuch.

Hannah Maul und Alma Bestvater qualifizieren sich fürs Halbfinale

Mit insgesamt drei erreichten Tops bei fünf Bouldern setzte sich Meul dann weit oben im Feld fest. Doch die 21-Jährige musste dennoch bis zum Ende zittern. Denn nur zehn jeder Gruppe qualifizerten sich fürs Halfinale. Am Ende reichte es für Meul, die zusammen mit ihrer Teamkollegin Alma Bestvater aus der Gruppe B morgen im Halbfinale antreten wird. Roxana Wienand verpasste die Qualifikation dafür nur ganz knapp.