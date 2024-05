Eishockey-WM Deutschland-Gegner Lettland kommt in Form Stand: 14.05.2024 19:05 Uhr

Der nächste deutsche Gegner bei der Eishockey-WM in Tschechien kommt allmählich in Schwung. Der letztjährige WM-Dritte Lettland feierte am Dienstag (14.05.2024) mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) gegen Kasachstan im dritten Spiel den dritten Sieg - allerdings erst zum ersten Mal in der regulären Spielzeit.

Für die Balten, die am Mittwoch (16.20 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) in Ostrava auf das Team von Bundestrainer Harold Kreis treffen, erzielten Roberts Bukarts (32.) und Haralds Egle (36.) die Tore.

Goalie Kristers Gudlevskies vom deutschen Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven blieb ohne Gegentreffer.

DEG-Keeper Haukeland glänzt bei Norwegen-Sieg

In der Gruppe A in Prag verbuchte Norwegen im Kampf um den Klassenerhalt mit 2:0 (0:0. 2:0, 0:0) gegen Dänemark den ersten Dreier. Der Düsseldorfer Henrik Haukeland wehrte alle 24 Schüsse ab.