Eishockey-WM DEB-Team hofft gegen Schweden auf Rückkehr von Sturm 12.05.2024

Der verletzte Nico Sturm ist bei der Eishockey-WM ins Training der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Sein Einsatz im dritten Gruppenspiel gegen Schweden ist aber offen.

Bundestrainer Harold Kreis kündigte nach der Einheit in der Trainingshalle in Ostrava eine " Bestandsaufnahme " an. Der 29-jährige Sturm hatte beim 1:6 am Samstag gegen die USA wegen einer Knieverletzung gefehlt. Ob er schon am Montag zurückkehre, werde kurzfristig entschieden, so Kreis: " Wir werden sicher niemanden forcieren. " Außerdem dürfte auch sein Arbeitgeber San Jose Sharks ein Wörtchen mitreden.

Auch die angeschlagenen Verteidiger Maksymilian Szuber und Fabio Wagner standen am Sonntagnachmittag auf dem Eis, ihr Einsatz ist aber ebenfalls noch fraglich. Wagner absolvierte das volle Programm, Szuber trainierte individuell.

Reichel sorgt für Verstärkung

Zumindest für die Offensive gibt es gegen Schweden eine Verstärkung: NHL-Angreifer Lukas Reichel, der am Freitagabend in Ostrava eintraf, soll auflaufen. " Ich will ein gutes Turnier spielen und mit den Jungs Spaß haben ", sagte der 21-Jährige.