Eishockey-WM Deutliche Siege für Kanada und Co. - Topteams geben sich keine Blöße Stand: 12.05.2024

Kanada, Finnland, Schweden und die Slowakei haben bei der Eishockey-WM ihre Klasse unter Beweis gestellt. Alle Spitzenteams gewannen am Sonntag (12.05.2024) ihr zweites Gruppenspiel klar.

Titelverteidiger Kanada feierte nach dem 4:2 gegen Großbritannien seinen zweiten Pflichtsieg in der Gruppe A in Prag. Das Team um Jungstar Connor Bedard fertigte Dänemark mit 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) ab. Der 18-Jährige steuerte sein drittes und viertes Turniertor bei.

Zuvor hatte die Slowakei ihren ersten Dreier verbucht. Zwei Tage nach dem 4:6 gegen das Team von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich der Olympiadritte mit 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) gegen Kasachstan durch. Ex-Weltmeister Finnland schoss die Briten mit 8:0 (1:0, 5:0, 2:0) ab. Mit Schweden gewann auch das vierte Topteam gegen Polen deutlich mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Lettland braucht erneut die Verlängerung

Der deutsche Vorrundengegner Lettland kommt erst langsam in Schwung. Der WM-Dritte des Vorjahres, der am Mittwoch (15.05.2024) auf das DEB-Team trifft, benötigte beim 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) gegen Frankreich erneut die Verlängerung. Schon zum Auftakt in der Gruppe B in Ostrava hatten die Balten erst in der Overtime den Aufsteiger Polen mit 5:4 besiegt.

Schweiz gewinnt dramatisch gegen Österreich

Dank des überragenden NHL-Stürmers Nico Hischier hat die Schweiz ebenfalls ihren zweiten Sieg gefeiert. Der Kapitän der New Jersey Devils steuerte zum 6:5 (1:2, 3:2, 2:1) gegen Österreich in der Gruppe A drei Tore bei.

Die Schweizer gerieten zweimal mit zwei Treffern in Rückstand. Im zweiten Drittel drehten Hischier, Roman Josi und Ken Jäger das Spiel zunächst zugunsten des Favoriten, Doch Lukas Haudum glich mit seinem zweiten Tor des Abends zum 4:4 aus. Hischier brachte die Eidgenossen im letzten Durchgang erneut in Führung, aber die Österreicher antworteten noch einmal durch Benjamin Baumgartner. Erst der dritte Treffer des NHL-Stars entschied das Spiel 51 Sekunden vor Schluss.