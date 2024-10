Eishockey in der NHL Sabres und Peterka starten Siegesserie Stand: 27.10.2024 08:58 Uhr

JJ Peterka hat mit den Buffalo Sabres das deutsche Duell gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings gewonnen. Für die San Jose Sharks und Nico Sturm ging die Niederlagenserie in der NHL weiter.

Peterka besorgte bei Buffalos 5:3-Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Tage Thompson. Für den früheren Münchner war es der dritte Assist in dieser Spielzeit. Für die Sabres war es der dritte Sieg nacheinander in der NHL.

Moritz Seider kam bei Detroit auf zwei Vorlagen, dennoch endete für die Redf Wings eine Serie von zuletzt drei Siegen.

Historisch schlechter Start für Nico Sturm und San Jose

Nationalspieler Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks auch das neunte Spiel der Saison. Das schlechteste Team der Vorsaison unterlag mit 3:7 bei den Vegas Golden Knights. Sturm erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5, es war sein erstes Tor in der laufenden Spielzeit. Die Sharks bleiben mit zwei Punkten Letzter der Western Conference.

San Jose ist damit das erste Team der NHL-Geschichte, das mit neun Niederlagen in aufeinanderfolgende Spielzeiten gestartet ist. In der Vorsaison hatten die Kalifornier erst im zwölften Anlauf den erlösenden Erfolg eingefahren.

Winnipeg gewinnt weiter - jetzt schon bei 16 Siegen in Folge

In bestechender Form präsentieren sich weiter die Winnipeg Jets. Die Kanadier gewannen beim 5:3 bei den Calgary Flames auch ihr achtes Spiel, saisonübergreifend bauten die Jets ihre Siegesserie in der Hauptrunde auf 16 Erfolge nacheinander aus. Mehr waren bisher nur den Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen (1992) gelungen. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers hatten in der vergangenen Saison ebenfalls 16 Partien am Stück gewonnen, wie auch die Columbus Blue Jackets 2016.