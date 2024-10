Eishockey in der NHL Zweiter Saisonsieg für Draisaitl Stand: 18.10.2024 08:22 Uhr

Die Edmonton Oilers sind in der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder auf Kurs und haben den zweiten Saisonsieg geholt. Am 4:2 gegen die Nashville Predators war Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl mit einer Vorlage und vielen guten Pässen beteiligt.

Sein Sturmpartner Connor McDavid erzielte zudem sein erstes Saisontor für die Oilers, die die ersten drei Partien allesamt deutlich verloren hatten.

Diese Serie beendeten die Kanadier durch das 4:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers am Dienstag. Die Oilers waren in der vergangenen Saison knapp am Titel vorbeigeschrammt und hatten in den Stanley-Cup-Finals verloren.

Niederlagen für die deutschen Teamkollegen

Für Draisaitls deutsche Kollegen in der NHL lief es hingegen weniger erfreulich: Moritz Seider von den Detroit Red Wings traf gegen die New York Rangers zum ersten Mal in dieser Spielzeit, trotzdem stand am Ende eine 2:5-Niederlage.

John-Jason Peterka war für die Buffalo Sabres erfolgreich, auch er aber musste sich mit seinem Team beim 4:6 gegen die Columbus Blue Jackets geschlagen geben. Tim Stützle verlor mit den New Jersey Devils mit 1:3 gegen die Ottawa Senators.