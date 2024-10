Eishockey in der NHL Draisaitl trifft - Oilers zeigen ihre Klasse Stand: 26.10.2024 08:16 Uhr

Die schwach gestarteten Edmonton Oilers haben in der NHL ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Leon Draisaitl eröffnete den Torreigen gegen die Pittsburgh Penguins.

Der deutsche Eishockey-Star erzielte beim 4:0 in der Nacht auf Samstag (26.10.2024) den Führungstreffer in der 34. Minute. Mit einer Schussbilanz von 50:27 und fast 60 Prozent gewonnenen Bullies deuteten die Oilers, die nach acht Partien noch deutlich hinter den Erwartungen liegen, an, warum sie zu den größten Anwärtern auf den Stanley Cup gehören.

Stützle und Reichel assistieren bei Niederlagen

In der bisherigen Saison besser, in der vergangenen Nacht dafür aber schlechter lief es für Tim Stützle. Mit den Ottawa Senators kassierte der 22-Jährige trotz seiner sechsten Torvorlage der noch jungen Spielzeit die dritte Niederlage im siebten Spiel. Drei Gegentore in den letzten drei Minuten führten zur 4:6-Pleite bei den Vegas Golden Knights.

Einen Assist verbuchte auch Lukas Reichel, der mit den Chicago Blackhawks aber 2:3 gegen die Nashville Predators verlor und weiter auf den dritten Saisonsieg wartet.