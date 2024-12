Eishockey in der NHL Florida erneut zu stark für Draisaitls Oilers Stand: 17.12.2024 07:22 Uhr

Leon Draisaitl hat in der NHL seine Scorerserie fortgesetzt - an der erneuten Niederlage gegen Titelverteidiger Florida Panthers änderte das aber nichts.

Im ersten Duell seit der verlorenen Finalserie um den Stanley Cup in der vergangenen Saison verlor der deutsche Eishockey-Star mit den Edmonton Oilers mit 5:6. Draisaitl war zum sechsten Mal in Folge an mindestens zwei Toren direkt beteiligt, eins schoss er selbst, eins bereitete er vor.

Draisaitl die Nummer eins in der NHL

Die Oilers gaben dabei eine 4:2-Führung aus der Hand, Carter Verhaeghe erzielte in der 54. Minute den entscheidenden Treffer der Partie. Im Sommer hatte Edmonton in der Titelentscheidung zunächst einen 0:3-Rückstand in der Best of 7-Serie aufgeholt, dann aber doch das Endspiel mit 1:2 verloren.

"Wir haben einige teure Fehler gemacht, die nicht passieren sollten" , sagte Oilers-Headcoach Kris Knoblauch zur verspielten Führung. Edmonton kassierte die erste Niederlage nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen. Kleines Trostpflaster für Draisaitl: Mit 23 Treffern ist er nun wieder alleiniger Toptorschütze der aktuellen NHL-Saison.