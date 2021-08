Die Enttäuschung war groß. Nach einer guten Vorbereitung stand das deutsche Eishockey-Nationalteam der Frauen kurz vor dem Abflug nach Kanada, als es die schlechte Nachricht erhielt: Die Eishockey-Weltmeisterschaft wurde aufgrund steigender Corona-Zahlen von den Behörden abgesagt. Das war im April. Knapp vier Monate später soll die WM nun im sommerlichen Calgary stattfinden (20.-31.08.).

DFEL findet in der Öffentlichkeit kaum statt

"Vielen, denen ich erzähle, dass ich zur WM fahre, sind überrascht und haben gefragt, ob ich nach Tokio zu den Olympischen Spielen fliege. Die wissen einfach nicht, dass es Frauen-Eishockey gibt" , erzählt die langjährige Nationalspielerin Tanja Eisenschmid. Während die deutschen Eishockey-Frauen wenigstens bei der WM ein wenig Aufmerksamkeit erhalten, sieht das für die deutsche Frauen-Eishockey-Bundesliga DFEL ganz anders aus. Deren Spiele finden in der Öffentlichkeit nämlich kaum statt.

Denn obwohl die DFEL Deutschlands höchste Spielklasse im Frauen-Eishockey ist, hat sie quasi den Status einer Amateurliga. Viele der Spielerinnen gehen nebenbei einem Beruf oder Studium nach. "Wenn du neben einem Vollzeitjob noch zwei bis drei Stunden am Tag trainieren musst, ist das schon heftig" , so Eisenschmid gegenüber der Sportschau. Einige Nationalspielerinnen müssten sich nun für die Reise nach Kanada sogar teils unbezahlten Urlaub nehmen.

Durch die schwierigen Bedingungen und geringe Unterstützung – die Vereine zahlen selten Gehalt, geschweige denn Ausrüstungs- sowie Fahrtkosten – würden viele große Talente durch das Raster fallen, so Eisenschmid. Darunter würde die Qualität leiden, das Leistungsgefälle innerhalb der Liga sei sehr groß. Das macht sich auch an der Anzahl der Teams bemerkbar: Lediglich sieben nehmen derzeit am Spielbetrieb der DFEL teil.

NWHL : Es fehlen Geldgeber

Mehr sind es allerdings auch in der nordamerikanischen National Women’s Hockey League ( NWHL ) nicht. Denn selbst in den USA und WM -Gastgeber Kanada kämpft das Frauen-Eishockey ums Überleben. Die Probleme sind die gleichen wie hierzulande. Der Liga fehlen die Investoren und Geldgeber, und auch die Spielerinnen sind größtenteils Amateurinnen, die nebenbei noch Vollzeit arbeiten müssen.

Dabei begann es so vielversprechend. 2015 wurde die NWHL mit dem Anspruch gegründet, die erste professionelle Eishockeyliga für Frauen zu sein, die ihre Spielerinnen angemessen bezahlt. Doch bereits in der zweiten Saison sah sich die NWHL gezwungen, das anfängliche Mindestgehalt von 10.000 US -Dollar pro Saison um die Hälfte zu kürzen. "Das Geld hat hinten und vorne nicht gereicht. Das glich eher einem Minijob" , erinnert sich Tanja Eisenschmid, die nach ihrem Studium in den USA ein Jahr lang in der NWHL spielte.

Spielerinnen boykottieren NWHL

Bis zur Gründung der NWHL gab es noch nicht einmal eine US -amerikanische Frauen-Eishockeyliga. Die Topspielerinnen zog es deshalb entweder ins Ausland oder in die kanadische Liga CWHL . Diese wurde aufgrund finanzieller Probleme jedoch 2019 ohne große Vorwarnung aufgelöst, die Spielerinnen standen auf einmal ohne Verein da. Unzufrieden und frustriert von ihrer Situation entschlossen sich daraufhin mehr als 200 Spielerinnen, darunter zahlreiche Olympiasiegerinnen und Nationalspielerinnen, zu einem Boykott der NWHL , der bis heute anhält.

Die Athletinnen fordern eine angemessene Bezahlung, bessere Trainings- und Wettkampfbedingungen sowie eine adäquate Krankenversicherung. Solange es dies nicht gäbe, würden sie in keiner Liga Nordamerikas antreten. Stattdessen gründeten sie eine eigene Gewerkschaft, welche in direkter Konkurrenz zur NWHL Showturniere, die sogenannte Dream Gap Tour, veranstaltet.

Solch ein Boykott sei laut Tanja Eisenschmid, die das Protestschreiben damals mit unterzeichnete, hierzulande aber nicht denkbar. Eishockey hätte in Nordamerika einfach einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert als es in Deutschland der Fall ist.

Viele Talente schaffen Sprung in DFEL nicht

Denn nur knapp 2.200 Mädchen und Frauen spielen derzeit in Deutschland Eishockey, viele von ihnen bleiben in der Jugend hängen. "Bis zur U17 laufen die Mädchen meist mit den Jungs mit" , erklärt Christian Künast, Sportdirektor des Deutschen Eishockey Bunds ( DEB ). "Doch viele machen nicht den nächsten Schritt. Auch, weil es den Frauen dann im Zusammenspiel mit den U20-Männern an den körperlichen Voraussetzungen fehlt. Hierfür müssen wir eine Lösung finden."

Tanja Eisenschmid sieht für die Förderung von jungen Eishockeyspielerinnen auch die Vereine in der Verantwortung, allerdings nicht nur die reinen Frauenklubs. "Generell fände ich es gut, wenn alle DEL -Teams auch eine Frauenabteilung hätten." Sie selbst spielt für den ERC Ingolstadt, eine der wenigen Klubs der Männer-Bundesliga, die ein eigenes Frauenteam unterhalten. Das würde nicht nur größere Aufmerksamkeit auf das Frauen-Eishockey lenken, es würde auch zu einem größeren Konkurrenzkampf führen, von dem nicht nur die DFEL , sondern auch das Nationalteam profitieren würde.

Dieses sei immer noch das Aushängeschild des deutschen Frauen-Eishockeys, so DEB -Sportdirektor Künast: "Ohne ein erfolgreiches Nationalteam nimmt auch niemand die Frauen-Bundesliga wahr. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir im November die Olympia-Qualifikation schaffen. Dann können wir im nächsten Schritten die Liga vorantreiben." Nun wartet aber erst einmal die WM auf die deutschen Frauen. Das Ziel? "Mindestens das Viertelfinale" , sagt Tanja Eisenschmid selbstbewusst.

