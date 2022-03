Umgang mit Coronafällen - DEL-Mannschaftsärzte protestieren

Es dauert nicht mehr lange, dann beginnt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die heiße Phase: die Playoff-Spiele, die für die meisten Fans mehr als nur das Salz in der Suppe sind. Das ist in einer Saison mit zahllosen Spielverlegungen und Coronafällen sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Doch hinter den Kulissen hat sich gewaltig Unmut angestaut.

Jochen Veit, Mannschaftsarzt der Iserlohn Roosters, machte bei einer Fortbildungsveranstaltung in Mainz mit renommierten Sportmedizinern aus verschiedenen Sportarten öffentlich, dass die DEL ausgerechnet jetzt das so genannte "Return-to-Play"-Protokoll außer Kraft setzt. Überdies ging die Information nicht in einem Rundschreiben an die Mannschaftsärzte, sondern an die (deutlich weniger medizinisch qualifizierten) Hygienebeauftragten.