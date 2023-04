DEL-Playoffs, Halbfinale Topfavorit München meldet sich in Wolfsburg zurück Stand: 06.04.2023 21:59 Uhr

Dem EHC Red Bull München ist mit einem Sieg bei den Grizzlys Wolfsburg der Ausgleich in der Halbfinal-Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gelungen. Auch der ERC Ingolstadt hat bei den Adler Mannheim gleichgezogen.

München setzte sich am Donnerstag (06.04.2023) mit 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) in Wolfsburg durch und sorgte so für das 2:2 in der Best-of-seven-Serie. " Es war die ganze Zeit eng. Wir mussten geduldig bleiben" , sagte EHC-Goalie Mathias Niederberger bei "MagentaSport". Stürmer Justin Schütz meinte: "Beim 1:1 haben wir gedacht, der Knoten ist geplatzt. Und so war es auch. Es ist eine kleine Last heruntergefallen. "

Grizzlys geben Führung auch im Spiel ab

Für die Grizzlys, die nach der Auftaktniederlage in München zweimal nacheinander gewonnen hatte, traf Darren Archibald kurz vor dem Ende des ersten Drittels zur Führung (20.). Benjamin Smith glich nach der zweiten Pause aus (41.), wenig später brachte Konrad Abeltshauser (45.) München erstmals nach vorn. Yasin Ehliz (60.) besorgte den Endstand.

In der Schlussphase überstand München zwei Powerplays der Wolfsburger, die Torhüter Dustin Strahlmeier gut zweieinhalb Minuten vor dem Ende vom Eis nahmen. Doch die Maßnahme blieb ohne Erfolg.

Mannheimer Heimschwäche hält an

Auch Ingolstadt glich im vierten Duell durch ein 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) bei den Adler Mannheim aus. Leon Hüttl (21.) schoss den ERC zum Sieg. Die Adler mühten sich vergeblich um den Ausgleich und stehen damit in den aktuellen Playoffs bei nur einem Sieg aus fünf Heimspielen. " Das war eine unglaubliche Teamleistung. Wir wollten von Anfang an den Ton angeben. Jetzt kommen wir nach Hause und wollen daran anknüpfen ", sagte sagte der Ingolstadts Schlussmann Kevin Reich.

Am Samstag kämpfen alle vier Teams um den ersten Matchpuck für den Sprung ins Finale. In München wird um 15.15 Uhr gespielt, in Ingolstadt um 18 Uhr.